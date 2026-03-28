Ove godine na aerodromu "Konstantin Veliki" planiran je početak izgradnje novog tornja kontrole letenja, rulne staze sa pripadajućom platformom za izolovanje aviona i proširenje parkinga sa četiri na devet mesta za vazduhoplove, najavio je direktor Aerodromi Srbije Mihajlo Zdravković. Za pomenuta tri projekta, dodao je, postoje građevinske dozvole.

Zdravković je podsetio da su sva tri projekta deo druge faze infrastrukturnih ulaganja u niški aerodrom za čiju realizaciju je potpisan memorandum o razumevanju sa kineskom kompanijom Shangdon.

- Vlada Srbije je nakon potpisivanja memoranduma formirala radnu grupu koja intenzivno pregovara sa kineskom kompanijom. Verujem da će vrlo brzo doći do finalizacije, odnosno do predloga komercijalnog ugovora koji će omogućiti dalju izgradnju - rekao je Zdravković.

 Prema njegovim rečima, Aerodromima Srbije u narednom periodu predstoji i izrada projektno-tehničke dokumentacije za zgradu u kojoj će se nalaziti dolazni terminali, izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju poletno-sletne staze duge 2.500 metara, za izgradnju zaštitne zone i hangara za servis vazduhoplova.

- Kada bude završena izgradnja železničke obilaznice oko Niša biće dobijen dodatni prostor za produženje piste sa 2.500 na 2.800 metara. Verujem da će se produženje piste naći u nekoj od sledećih faza razvoja aerodroma - istakao je Zdravković.

