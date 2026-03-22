Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas u Smederevskoj Palanci ugovor, sa predsednikom opštine Nikolom Vučenom, o realizaciji značajnog projekta o izgradnji i opremanju reciklažnog centra u toj opštini.

Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem u Smederevskoj Palanci, tako što će se ukloniti divlja deponija u blizini buvlje pijace, na čijem mestu će biti reciklažni centar, za šta je Ministarstvo opredelilo više od 34,5 miliona dinara.

Foto: Nikola Todorović

- Izuzetno sam srećna što sam danas opet u Smederevskoj Palanci, vrlo važnim povodom. Obećala sam pre mesec dana građanima Palanke da ćemo zajednički rešiti višedecenijski problem koji ih muči, a to je deponija kabastog otpada u blizini buvlje pijace. Predsednik opštine je u rekordnom roku, zajedno sa svojim timom spremio dokumentaciju, i ja im na tome čestitam. Lokaciju ćemo prvo očistiti, ograditi i napraviti reciklažno dvorište, centar gde će moći da se koristi otpad kao resurs - rekla je Pavkov.

Ministarka je naglasila da će građanima Smederevske Palanke reciklažna infrastruktura od sada biti dostupnija, a „na izvoru“ će se vršiti primarna selekcija gde će se prikupljati i sortirati različite vrste otpada kao što je papir, plastika, metal, staklo, kabasti otpad, a što je jako važno rešiće se veliki problem koji Palanka ima sa odlaganjem kabastog otpada.

Foto: Nikola Todorović

- Činjenica da građani već odlažu otpad na ovom mestu predstavlja ključni dokaz opravdanosti izbora lokacije, jer izgradnja uređenog reciklažnog dvorišta omogućava hitno saniranje postojeće deponije i prevođenje nekontrolisanih navika u sistemski, legalan i kontrolisan proces primarne selekcije. Nama su bitni ljudi i da su srećni i zadovoljni u svom gradu! Ovo je pravi primer kako se članovi jedne složne porodice ponašaju za dobrobit mnogo šire zajednice. Naša misija je, sprovodeći politiku koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić, da ljudi vide i osete rezultate koji su merljivi i očigledni, od kojih će imati konkretne benefite - poručila je Pavkov.