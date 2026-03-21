Dok svet sa zebnjom posmatra nebo iznad Bliskog istoka, ključno pitanje ne glasi 'ko će pobediti', već 'ko će imati struje, gasa i goriva'. Sukob Irana i Izraela više nije samo regionalna kriza - to je direktan napad na energetska pluća planete.

Ormuski prolaz je polublokiran, cene nafte divljaju, a svet strahuje od ekonomskog cunamija koji preti da potopi sve što smo gradili.

Jovo Drobnjak, ekonomista, Rajko Nedić glavni urednik Kurira, Lazar Pavlović posebni savetnik ministra informisanja i Dr Aleksandar Ljubomirović politikolog govorili su o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović.

Drobnjak tvrdi da je svet došao do vrhunca svog postojanja, te da je neminovna promena svetske zajednice:

- Prisetimo se 90ih godina, kada je 19 zemalja napalo Srbiju bez odobrenja Saveta bezbednosti, od tada pa do sada sve ovo možemo prepisati novoj epohi ratovanja. Pitanje je veliko. Energenti su najosetljivi, ljudska i tehnička energija. Tržište je fluidno - kaže Drobnjak i dodaje:

- Mi smo bezbedni, ali stvoren je optimum nekakvih zaliha, kojima možemo izdržati nekoliko meseci. U tom periodu smo bezbedni za razliku od mnogih zemalja, kod nas nije ograničena potrošnja energenata. Ne treba unositi uzbune u društvu, a u hodu se trebamo snalaziti za buduća vremena.

Dodaje i da je Izrael počinio pre Irana teške zločine u Gazi, a da je nedopustivo ubijanje dece i žena, te se pita koja je to nesavršenost čoveka naterala na takve delatnosti:

- Ako dođe do uportebe nuklearnog oružja, doćiće do smene svetova. Ne daj Bože da do toga dođe, živimo u nadi da nas neće ratno stanje zakačiti, a tržišnih problema će uvek biti. Gasni aranžman će biti produžen. Niti mi niti Evropa ne može da izdrži bez ruskih energenata.

"Srbija je sarađivala sa ključnim država za naftu i gas"

Ljubomirović ističe da je Srbija retka država koja je dugoročno razmišljala u smislu krize, a naslućivalo se da može da dođe do svetskih sukoba:

Aleksandar Ljubomirović Foto: Kurir Televizija

- Na vreme je gledano da se nabavi nafta i gas. Ako dođe do potpunog zatvaranja moreuza, biće problema. Iran drži monopol na Bliskom istoku i na taj način će diktirati tempo nafte. Iran je pretio da će pustiti izvoz nafte iz Persijskog zaliva preko Ormunskog morauza u slučaju da države plaćaju u juanima. To je direktan udar na američki dolar i to može da donese promene u svetu - kaže Ljubomirović i dodaje:

- Ovde je napadnuta najveća regionalna sila na Bliskom istoku, mislim da su se SAD malo zanele, mislile su da će naterati Iran da kapitulira. Trenutno se vodi rat za minerale širom sveta, zato se spominje Venecuela i Bliski istok. Ovo sve može da dovede do sukoba širih razmera. Srbija je proteklih godina sarađivala sa ključnim državama za naftu i gas. Smatram da ćemo i ubuduće raditi ka tome da obezbedimo sigurnost.

"Bitne su rezerve, Srbija je produžila rok"

Pavlović kaže da je Srbija sve uradila u maksimlanom obimu, kako se lanci snabdevanja ne bi ugrozili:

- U Sloveniji i Hrvatskoj postoje restrikcije a to kod nas neće biti. Naše rukovostvo je radilo na tome da se ne ugroze odnosi sa velikim silama. Mnogo me raduje što smo produžili rok, bitno je to što imamo rezerve.Nas malo plaši jer dobijamo različite informacije od predsednika Trampa - kaže Pavlović i dodaje:

- Živimo u vremenu "mask off" momenta i Amerika sada pokazuje svoje interese prave. Tramp nije obrazovan u politčkom smislu, nas treba da zanima kako da se mi održimo u dobrim odnosima sa svima. Prinuđeni smo da imamo dobre odnose i sa Amerikancima i sa Rusima i sa Kinom.

U regionu ograničena potrošnja goriva

Nedić kaže da rat ne nagoveštava pregovore i kraj sukoba. Dodaje i da je upravo na današnji dan Persijsko carstvo 1935. godine promenilo ime u Iran:

- Predsednik Vučić je rekao da se Srbija i ranije pripremala za krizu energenata. Svetski stručnjaci se pozivaju na efekat sivog nosoroga - to se dešava kada su ignorisane pretnje. Ovaj rat nije mogao da traje tri dana. Iran je gađao ključne fabrike i postrojenja. Narednih 5 godina će sigurno trajati oporavak - kaže Nedić i dodaje:

- Mi smo se za to pripremali. Kina ima za tri, četiri meseca određene zalihe. Izrael je takođe pogođen, ne znam šta je očekivao. 40% proizvodnje veštačkog đubriva je sa Bliskog istoka, tako da je to domino efekat na ceo svet. U regionu je ograničeno točenje goriva, imam informaciju da je takva situacija u Makedoniji. Srbija je uvek dobro uspela da izdrži krizu. Nema panike i ljudi nemaju potrebe da idu na benzinsku pumpu i toče gorivo u napred.

PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVLJUJE RAZGOVORE! Gasni aranžman sa Rusijom je trenutno u fokusu! Izvor: Kurir televizija

