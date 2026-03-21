Odeljenje za urbanizam Gradske uprave Vranje organizuje Javnu prezentaciju urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za potrebe izgradnje starogradskog kompleksa Borin grad.

Obrađivač projekta je preduzeće PAZZ d.o.o. Vranje, odgovorni urbanista dipl.inž.arh. Suzana Jovanović, a podnosilac zahteva je Grad Vranje.

Projekat na 4.256 kvadrata

Jedinstven turistički kompleks gradiće se na 4.256 m2, a predviđeno je da sadrži poslovne, turističko-ugostiteljske, kulturno-umetničke i komercijalne sadržaje.

Na navedenoj površini, od glavne kapije sa suvenirnicom, "pružaće se" lokali za male zanate sa prenoćištem (na spratu), spratnosti P+2, poslastičarnice prizemne spratnosti, izložbeni prostor na tri etaže, restoran sa prenoćištem na dve etaže, plato sa česmom "Đerenkom" i glavni plato sa vodenim površinama i prostorom za sedenje i odmor.

U podrumu kompleksa biće parking, vinarija sa terasom, multifunkcionalna sala, kuhinja i pomoćne prostorije.

Na istočnoj strani kompleksa predviđene su tribine sa binom koje će služiti za izvođenje predstava i ogranizovanje koncerata.

Na severnoj strani, ka Belom mostu u planu je uređena zelena površina sa stazama za pešačenje, mobilijarom i vidikovcem.

Izgradnja u tri faze

Ukupna bruto površina kompleksa je 4.260 m2, a predviđena je izgradnja u tri faze.

- Značaj izrade Urbanističkog projekta je stvaranje mogućnosti za realizaciju ideje da se kroz prijatan boravak i odmor u ovom kompleksu prikažu i učine dostupnim ambijent i arhitektonske karakteristike u tipičnoj lokalnoj formi pojedinačnih objekata, uz poštovanje tradicionalne autohtone arhitekture i specifičnost lokalne tipologije, kao i da kompleks bude atraktivnog identiteta, uklopljen u istorijsko okruženje sa sadržajima koji bi podigli istorijsku i turističku vrednost same lokacije u neposrednoj blizini centra grada - navodi se u projektu.

Idejno rešenje izradio je studio Art iz Vranja, a Urbanistički projekat JP Urbanizam i izgradnja grada Vranja.

Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se od 26. marta do 1. aprila od 11 do 13 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam Gradske uprave grada Vranja (kancelarija broj 7).