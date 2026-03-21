Čim sistem zakaže, posledice se odmah osećaju. Problemi u vodosnabdevanju istovremeno pogađaju domaćinstva, privredu i čitave gradove, otkrivajući koliko sve zapravo zavisi od stabilnog i pouzdanog sistema.

U poslednjih nekoliko godina, problemi u vodosnabdevanju su sve učestaliji. Klimatske promene, rastuća potrošnja i zastarela infrastruktura dodatno opterećuju sistem, dok operativni izazovi i spoljašnji faktori pokazuju koliko je prostor za grešku sužen. U takvim okolnostima postaje jasno da pitanje vodosnabdevanja više nije samo pitanje dostupnosti, već i otpornosti sistema.

Zbog toga se i pristup u sektoru vodosnabdevanja menja. Fokus više nije isključivo na proširenju kapaciteta ili izgradnji novih postrojenja, već na tome kako postojeći sistemi funkcionišu u praksi - koliko su efikasni, pouzdani i kako reaguju kada su opterećeni. U tom smislu otpornost podrazumeva sposobnost sistema da obezbedi kontinuitet - da voda ostane dostupna i bezbedna, a njen dotok stabilan u svim okolnostima.

Pouzdanost je jednako važna kao i dostupnost

Svetski dan voda, koji se obeležava 22. marta, pruža priliku da se pažnja usmeri ne samo na pitanje dostupnosti, već i na to kako sistem funkcioniše u praksi - kroz kvalitet, kontinuitet i pouzdanost snabdevanja.

Ovogodišnja tema Svetskog dana voda „Gde voda teče, jednakost raste“ podseća na važnu činjenicu: kada sistem nije pouzdan, posledice snose najugroženiji. Iako se često govori o dostupnosti vode, u mnogim sredinama ključni izazov leži u načinu upravljanja sistemom.

Gubici na mreži, zastarela infrastruktura i ograničena kontrola sistema dovode do toga da značajan deo vode nikada ne stigne do krajnjih korisnika. U Srbiji je ovaj problem posebno izražen - u pojedinim sredinama gubici su godinama prelazili i 50 odsto, čime se značajno smanjuje količina vode koja je zaista dostupna građanima.

Upravo zato unapređenje performansi postojećeg sistema predstavlja jedan od najbržih i najefikasnijih načina za jačanje sektora vodosnabdevanja.

Kako unaprediti postojeće sisteme

Jačanje sistema ne mora nužno da počne izgradnjom nove infrastrukture. U mnogim slučajevima, najveći pomak se postiže kroz unapređenje upravljanja. To podrazumeva bolju preglednost mreže, ranije prepoznavanje gubitaka i primenu ciljanih mera za smanjenje neefikasnosti, ali i prelazak sa reaktivnog održavanja na modele zasnovane na podacima i planiranju.

Pristup koji povezuje inženjersko znanje, operativno iskustvo i dugoročnu odgovornost pokazuje se kao posebno efikasan, jer sagledava sistem u celini - od prerade, preko distribucije, do upravljanja.

Kompanija Metito Utilities, globalni investitor, razvojni partner i operater održivih rešenja u sektoru vodosnabdevanja, zajedno sa svojom portugalskom kompanijom DouroECI, primenjuje upravo takav pristup, sa fokusom na smanjenje neprihodovane vode i optimizaciju sistema. Njihov rad usmeren je na unapređenje operativne vidljivosti, smanjenje gubitaka i jačanje pouzdanosti vodovodne mreže.

Njihova rešenja pokazuju kako se globalno iskustvo i inovacije mogu uspešno prilagoditi lokalnom kontekstu, uz merljive rezultate u efikasnosti i dugoročnoj stabilnosti sistema.

Zrenjanin: Sistemsko rešenje u praksi

Projekat postrojenja za preradu vode u Zrenjaninu predstavlja primer kako se složeni izazovi mogu rešavati integrisano i dugoročno. Grad koji je godinama bio suočen sa problemima u kvalitetu vode, danas pokazuje kako sistemski pristup može doneti konkretne rezultate.

Prvi projekat javno-privatnog partnerstva u sektoru vodosnabdevanja u Srbiji, realizovan pod okriljem kompanije Metito Utilities, omogućio je izgradnju i rad modernog postrojenja za preradu vode, prilagođenog specifičnom sastavu lokalnih izvora. Paralelno s tim, DouroECI doprinosi unapređenju distributivne mreže kroz identifikaciju i smanjenje gubitaka, čime se dodatno povećava efikasnost celokupnog sistema.

Ovakav pristup, koji povezuje infrastrukturu i aktivno upravljanje mrežom, pokazuje kako se gradi otporan i održiv sistem - ne kroz pojedinačne intervencije, već kroz unapređenje celokupnog sistema.

Pogled unapred

Kako pritisci na sistem vodosnabdevanja rastu, prioriteti postaju sve jasniji. Povećanje kapaciteta ostaje važno, ali više nije dovoljno samo po sebi. Sve veći značaj dobija pitanje performansi - koliko se efikasno voda prerađuje i distribuira, kako se upravlja gubicima i koliko je sistem pouzdan na duži rok.

Na Svetski dan voda, poruka je jasna: sistem mora da bude pouzdan i funkcionalan u svim okolnostima. To je suština otpornosti i održivosti.