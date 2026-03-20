Željko Marković, stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara, ocenjuje da je odluka bila očekivana i presudna za nesmetan nastavak rada Rafinerije "Pančevo", ali da kratak rok produžetka ukazuje na neizvesnost u vezi sa ishodom pregovora o vlasničkoj strukturi NIS-a. Upozorava da su globalni poremećaji na tržištu nafte i gasa dugoročni i naglašava da je neophodno što pre okončanje procesa preuzimanja kako bi kompanija mogla stabilno da funkcioniše u složenim geopolitičkim okolnostima.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine. Željko Marković, stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara, kaže da je produženje licence za rad kompanije NIS bilo očekivano, kao i to da će novi rok biti kratak.

Rok 24. mart

- Ostaje da vidimo šta će se desiti 24. marta, kada ističe licenca za pregovore MOL Grupe i Gaspromnjefta o kupovini NIS-a i tu ćemo prepoznati kako američka administracija ocenjuje dosadašnji tok pregovora. Produženje licence je važno jer u suprotnom Rafinerija 'Pančevo' ne bi mogla da nastavi da radi, a nama je to najvažnije - ističe Marković.

Situacija sa rastom cena nafte i gasa se ne smiruje usled rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, koji se proširio Bliskim istokom. Marković navodi da je za NIS važno da se transakcija preuzimanja vlasništva završi što je pre moguće, kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi u složenim geopolitičkim odnosima.

- Možda je OFAK malo i popustio zbog globalnih poremećaja, pa i ako nismo saznali mnogo o toku pregovora između MOL-a i Gaspromnjefta, imamo novo produženje operativne licence za rad NIS-a. Poremećaji su dugoročni i svi traže nove pravce snabdevanja i dobavljače - naglašava stručnjak za energetiku.

Zabrana izvoza

Vlada Srbije produžila je zabranu izvoza nafte i naftnih derivata do 2. aprila 2026. godine. Marković napominje da su potezi države jasni i da slične mere preduzimaju i druge zemlje.

- Tako se kontroliše cena derivata na tržištu. Naravno, privreda će patiti ako cene budu veće, tu su onda i inflacija, manja proizvodnja, pad bruto društvenog proizvoda. Sledeće mere koje nas očekuju ukoliko se situacija ne smiri jesu smanjenje potrošnje derivata kako bismo ih imali dovoljno za funkcionisanje vitalnih tačaka države - ukazuje sagovornik Jutarnjeg dnevnika Radio-televizije Srbije.

Govoreći o rastu cena goriva, Marković smatra da će dizel ove nedelje poskupeti dva do tri dinara, a benzin tri do četiri.

- Zbog trenutnog rata na Bliskom istoku, nafta je vidljivija, ali ne treba zanemariti i gasnu krizu. Kod nafte imamo dobro popunjena skladišta, ali su gasna skladišta u Evropi na minimumu. Nadoknadu gasa Evropa eventualno može da popuni iz Amerike, ali nema tu prostora kakvog ima kada je reč o prirodnom gasu iz Katara. Te količine će biti teško nadoknaditi, a tamo se gađaju gasna postrojenja - zaključuje Marković.