Slušaj vest

Stopa zaposlenosti sa nepotpunim radnim vremenom u Nemačkoj skočila je na rekordan nivo prošle godine, objavio je Institut za istraživanje rada i zanimanja (IAB), prenosi Nemačka novinska agencija (DPA).

Prema zvaničnoj statistici, broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom povećan je za jedan odsto u 2025. godini, na 16,88 miliona i činio je skoro dve petine radne snage, odnosno 39,9 odsto.

Nasuprot tome, broj zaposlenih sa punim radnim vremenom opao je za 0,6 odsto na 25,43 miliona.

IAB ovo pripisuje rastu sektora sa proporcionalno velikim udelom zaposlenih sa nepunim radnim vremenom, kao što su zdravstvo i socijalna zaštita.

Istovremeno, sektori sa pretežno zaposlenima sa punim radnim vremenom i punim doprinosima, kao što je industrija, loše se snalaze.

- Rad sa skraćenim radnim vremenom nije loša opcija - rekao je stručnjak za IAB Enco Veber i dodao:

- Mnogo toga se može dobiti, posebno mogućnost za profesionalni razvoj žena.

Konzervativni blok kancelara Fridriha Merca pozvao je građane da više rade, a mogao se čuti i predlog za zakonsko ukidanje mogućnosti rada sa skraćenim radnim vremenom.

Ukupno gledano, broj zaposlenih u Nemačkoj ostao je otprilike nepromenjen na 45,98 miliona prošle godine. Sa 61,26 milijardi, broj odrađenih sati bio je 0,2 procenta niži nego 2024. godine.

Zaposleni u Nemačkoj su radili u proseku 30,4 sata nedeljno, isto kao i prošle godine. Poređenja radi, 2016. godine su radili u proseku 30,16 sati nedeljno.