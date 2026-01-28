U fokusu su ljudi, ideje i inovacije koje pokreću savremenu privredu. Kroz intervjue sa uspešnim preduzetnicima, menadžerima i stručnjacima, kao i priče o projektima koji menjaju poslovni svet, Kurir Biznis donosi relevantne uvide iz Srbije i inostranstva. Bilo da vam je biznis profesija ili interesovanje, Kurir Biznis je pouzdan vodič kroz svet ekonomije i modernog poslovanja.