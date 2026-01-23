Slušaj vest

Jedna Hrvatica objavila je na TikToku šta je pronašla u džepu jakne koju je probala u Mangu.

- Je li se ovo vama ikad dogodilo? Meni, osim u Peeku, prošle nedelje u Mangu slična situacija. Pa zamislite da kupite nešto i nađu vam te zujalice u džepu, horor! Da ljudi kradu hranu, još nekako mogu da pređem preko toga ako su gladni, ali ovo je dno dna - komentarisala je autorka videa.

U džepovima jakne je, naime, uz omot pojedene čokoladice pronašla i zaštitu protiv krađe odeće. U pitanju su one plastične “zujalice” koje upale alarm ako s njima prođete kroz vrata radnje. U džepu ih je bilo za punu šaku, što ju je šokiralo.

Zaštita odeće od krađe funkcioniše kroz sastav elektronske zaštite artikala (EAS), koji se sastoji od tvrdih privezaka/nalepnica, antena na izlazu i deaktivatora na blagajni. Privesci se skidaju magnetom, a nalepnice se deaktiviraju, dok pokušaj iznošenja aktivne zaštite prolaskom kroz antene aktivira zvučni i svetlosni alarm.