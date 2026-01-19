BalCannes predstavlja stručnjake koji će odlučivati o najboljim regionalnim projektima
BalCannes okuplja najbolje projekte iz regije, a o dobitnicima nagrada odlučuju stručni žiriji agencija, oglašivača i medija. U nastavku pronađite popise stručnjaka koji će ove godine biti zaslužni za odabir najboljih u regiji.
BalCannes ponovno okuplja najvažnije kreativne projekte i profesionalce iz regije, a objavljen je i sastav žirija koji će ove godine donijeti konačan izbor dobitnika. O pobjednicima će odlučivati predstavnici agencija, oglašivača i medija, a cjeloviti popisi nalaze se u nastavku.
BalCannes ostaje jedno od ključnih mjesta susreta industrije oglašavanja i kreativne scene regije. Projekti se natječu u četiri skupine, strukovni će mediji dodijeliti posebnu nagradu Editor’s Pick Award, a prijaviti se mogu projekti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.
Stručnjaci iz agencijskih redova koji će odabirati najbolje među projektima iz cijele regije jesu:
Irfan Avdić (Via Media, Bosna i Hercegovina), Bojan Brukner (Leo Burnett Belgrade, Srbija), Sanja Brzanova (McCann Skopje, Sjeverna Makedonija), Vladimir Ćosić (Represent Communications, Srbija), Ahmed Hadžić (Reach, Bosna i Hercegovina), Goran Jankuloski (Žiška, Srbija), Jelena Fiškuš (Studio Sonda, Hrvatska), Haris Jusović (Jusa, Bosna i Hercegovina), Matej Kodrič (Povem, Slovenija), Robert Križmančič (Futura DDB Ljubljana, Slovenija), Jerko Mihaljević (Imago Ogilvy, Hrvatska), Simona Nicheva (Publicis Skopje, Sjeverna Makedonija), Miro Perić (BBDO Zagreb, Hrvatska), Sašo Dimitrievski (Pristop, Slovenija), Aleksandar Sazdovski (New Moment Skopje, Sjeverna Makedonija), Sofija Semenpeeva (Effectiva, Sjeverna Makedonija), Vanja Činić (Bruketa&Žinić&Grey, Hrvatska), Žarko Veljković (Jazavac i Utorak, Srbija), Aleksandar Živanić (Aquarius, Bosna i Hercegovina) i Dino Župančič (Agencija 101, Slovenija).
Oglašivačku perspektivu ove će godine zastupati sljedeći stručnjaci:
Alma Ajanović (Lutrija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina), Martin Atanasovski (The Coca-Cola Company, Sjeverna Makedonija), Kristina Barbarić-Babić (Union Foods, Bosna i Hercegovina), Suzana Đorđević (Hemofarm fondacija, Srbija), Damir Duraki (Bambi, Srbija), Tamara Karagity (INA Grupa, Hrvatska), Andrea Klišanić (LEDO plus, Hrvatska), Tjaša Kolenc Filipčič (Zavarovalnica Triglav, Slovenija), Tina Kumelj (Merkur trgovina, Slovenija), Andrea Lizdek (Banjalučka pivara, Bosna i Hercegovina), Antun Marodi (Marodi, Hrvatska), Darko Milovanović (HEINEKEN Serbia, Srbija), Maja Naumovska Saveska (Halkbank, Sjeverna Makedonija), Aleš Petejan (Mastercard, Slovenija), Primož Rok Puppis (Radenska Adriatic, Slovenija), Suzana Shterjova Tosheva (Makedonski Telekom, Sjeverna Makedonija), Aleksandra Šobić (m:tel, Bosna i Hercegovina), Ines Umićević (Saponia, Hrvatska) i Jelena Zeković (A1 Srbija, Srbija).
Editor’s Pick Award ostat će u nadležnosti žirija medijskih profesionalaca:
Sandra Babić (Lider Media, Hrvatska), Nenad Danilović (Advertiser Serbia, Srbija), Ekrem Dupanović (Bosna i Hercegovina), Boris Eftimovski (Marketing 365, Sjeverna Makedonija) i Simona Kruhar Gaberšček (Marketing Magazin, Slovenija).
Rokovi i prijave
Projekti se mogu prijaviti kao cjelovite kampanje ili zasebni segmenti kampanja nastali unutar kvalifikacijskog razdoblja od 23. siječnja 2024. do 23. siječnja 2026. Kasni rok za prijave završava 23. siječnja 2026.
Organizatori su zadržali i pogodnosti za prijavitelje, uključujući besplatnu prvu prijavu za agencije koje nisu sudjelovale u natjecanju u posljednje tri godine te model 3+1, prema kojem je svaka četvrta prijava besplatna.
Prijavni proces ostaje jednostavan — potrebno je ispuniti prijavnicu i priložiti kratki videosažetak ili PDF prezentaciju. Detalji i pravilnik dostupni su na službenim stranicama BalCannesa.
Promo