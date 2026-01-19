BalCannes okuplja najbolje projekte iz regije, a o dobitnicima nagrada odlučuju stručni žiriji agencija, oglašivača i medija. U nastavku pronađite popise stručnjaka koji će ove godine biti zaslužni za odabir najboljih u regiji.

BalCannes ostaje jedno od ključnih mjesta susreta industrije oglašavanja i kreativne scene regije. Projekti se natječu u četiri skupine, strukovni će mediji dodijeliti posebnu nagradu Editor’s Pick Award, a prijaviti se mogu projekti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije.

Stručnjaci iz agencijskih redova koji će odabirati najbolje među projektima iz cijele regije jesu:

Irfan Avdić (Via Media, Bosna i Hercegovina), Bojan Brukner (Leo Burnett Belgrade, Srbija), Sanja Brzanova (McCann Skopje, Sjeverna Makedonija), Vladimir Ćosić (Represent Communications, Srbija), Ahmed Hadžić (Reach, Bosna i Hercegovina), Goran Jankuloski (Žiška, Srbija), Jelena Fiškuš (Studio Sonda, Hrvatska), Haris Jusović (Jusa, Bosna i Hercegovina), Matej Kodrič (Povem, Slovenija), Robert Križmančič (Futura DDB Ljubljana, Slovenija), Jerko Mihaljević (Imago Ogilvy, Hrvatska), Simona Nicheva (Publicis Skopje, Sjeverna Makedonija), Miro Perić (BBDO Zagreb, Hrvatska), Sašo Dimitrievski (Pristop, Slovenija), Aleksandar Sazdovski (New Moment Skopje, Sjeverna Makedonija), Sofija Semenpeeva (Effectiva, Sjeverna Makedonija), Vanja Činić (Bruketa&Žinić&Grey, Hrvatska), Žarko Veljković (Jazavac i Utorak, Srbija), Aleksandar Živanić (Aquarius, Bosna i Hercegovina) i Dino Župančič (Agencija 101, Slovenija).