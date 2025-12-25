Slušaj vest

Vanredno stanje je proglašeno nakon što je Kongres odbio njegov predlog poreske reforme kojom je vlada planirala da obezbedi sredstva za budžet u 2026. godini.

Petro je odluku obrazložio tvrdnjom da se Kolumbija suočava sa neposrednom fiskalnom pretnjom, koja bi mogla ozbiljno da ugrozi ekonomski i socijalni položaj građana. Vanredno stanje omogućiće izvršnoj vlasti da privremeno uvede nove poreze bez saglasnosti parlamenta.

Prema procenama vlade, cilj je da se kroz vanredne mereprikupi oko četiri milijarde dolara, kako bi se zatvorila budžetska rupa koja bi u 2025. mogla da premaši sedam odsto BDP-a.

Iako kolumbijska ekonomija i dalje beleži rast – sa projekcijama između 2,6 i 2,7 odsto do kraja godine – problem predstavlja činjenica da javna potrošnja i državni dug rastu znatno brže od prihoda.

Predsednik je upozorio da bi, ukoliko se ne reaguje odmah, država bila primorana na ozbiljne rezove.

– Vlada neće dozvoliti da izbije kriza. Ako se (ekonomsko) vanredno stanje ne donese, biće rezova – upozorio je on na X.

Gustavo Petro, prvi levičarski predsednik u istoriji Kolumbije, od stupanja na dužnost 2022. godine pokrenuo je niz ambicioznih reformi u poreskom, zdravstvenom i radnom sistemu. Ipak, do sada su u potpunosti sprovedene samo reforme rada i penzija.