Novac ne sme da stoji, mora da raste i da zarađuje, a najsigurniji način za to je oročena štednja.

Kao deca, svi smo imali kasice u kojima smo pravili male fondove za igračke od novca dobijenog za rođendan ili od babine i dedine penzije. Vremenom se ciljevi štednje menjaju, pa počinjemo da štedimo za letovanje sa društvom, školovanje u inostranstvu, novi auto ili prvi stan. Ali mudrije, ne u fioci.

Ako ste do sada birali između sigurnosti i fleksibilnosti, AikBank rešava tu dilemu. Najveća domaća privatna banka nudi opciju da oročite dinarsku štednju po atraktivnoj kamatnoj stopi 5% NKS = EKS, a da možete da podignete do 99% svog novca kada god Vam zatreba, odjednom ili iz nekoliko puta, i to bez gubitka kamate koja je do tog dana obračunata.

Tako možete osigurati da Vam štednja istovremeno raste, a da Vam je do 99% sredstava uvek pri ruci.

Iskoristite snagu štednje

Nivoi dinarske štednje godinama unazad rastu zahvaljujući stabilnom kursu i konkurentnijim kamatama u odnosu na evro, kao i činjenici da se na taj prinos ne plaća porez na kapitalnu dobit. Ukoliko je za ostvarenje Vaših planova za budućnost praktičnije da štedite u evrima, AikBank ima i odgovarajuće devizne opcije, a omogućava da deviznu štednju prenesete direktno sa računa u nekoj drugoj banci, na račun u AikBank bez ikakvih troškova. Bez obzira na valutu u kojoj štedite, možete računati i na to da je vaša štednja u iznosu do 50.000 EUR osigurana kod Republičke agencije za osiguranje depozita.