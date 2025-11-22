Slušaj vest

ALTA banka je ove godine imala čast da bude partner Wine Vision by Open Balkan, jednog od najvećih vinskih i gastronomskih događaja u Evropi. Beograd je danas postao epicentar tradicije, inovacija i preduzetništva, mesto gde se spajaju vrhunska vina, autentični ukusi i vizije koje oblikuju budućnost regionalne privrede. Sajam okuplja više od 600 izlagača iz 34 zemlje i nosi prestižnu oznaku UFI Approved Event, što potvrđuje njegov međunarodni značaj.

Partnerstvo ALTA banke sa ovim događajem potvrđuje strategiju banke da bude snažan oslonac privredi, preduzetništvu i stanovništvu. Misija ALTA banke je da podrži ljude koji stvaraju vrednost – od vinara i ugostitelja, do malih proizvođača i inovatora. Razvija finansijske modele prilagođene stvarnim potrebama klijenata, uz razumevanje sezonalnosti, tržišnih rizika i lokalnih specifičnosti. Predstavnici ALTA banke, prisustvovali su otvaranju sajma. Odluka da budu partner izraz je uverenja da banke treba da budu prisutne na mestima gde se stvara prava vrednost. Sajam je mesto susreta tradicije, inovacija i preduzetničkog duha – upravo onih vrednosti koje ALTA banka podržava kroz svoje poslovanje.

Banka kroz svoje programe podržava razvoj privrede i preduzetništva, uključujući inicijative koje olakšavaju pristup finansiranju malim proizvođačima, ugostiteljima i inovatorima. U okviru te strategije razvijeni su i posebni modeli podrške za preduzetnice, jer inkluzivnost i ravnopravnost ALTA banka vidi kao deo odgovornog i modernog poslovanja. Dodatno, ALTA banka kroz partnerstvo sa Garancijskim fondom AP Vojvodine omogućava povoljnije uslove finansiranja, duže rokove otplate i fleksibilne modele obezbeđenja, čime se otvara prostor za rast i razvoj domaćih proizvođača. Pored finansijskih proizvoda za vinarije, ugostitelje i male proizvođače, ALTA banka kombinuje lični pristup sa digitalnim rešenjima. Klijentima su dostupni savremeni digitalni servisi, ali i ekspoziture koje rade produženo – radnim danima do 20 sati, subotom do 17 časova.

Podrška održivim i zelenim projektima takođe je deo poslovnog modela banke. ALTA banka sarađuje sa proizvođačima koji kombinuju kvalitet sa brigom o životnoj sredini, jer veruje da banke mogu biti pokretači promena, ne samo kroz kapital, već i kroz znanje i stratešku podršku. Sajam će biti održan od 22. do 25. novembra na Beogradskom sajmu. Posetioci će imati priliku da uživaju u vrhunskim vinima, upoznaju ljude koji stoje iza domaćih i regionalnih brendova i osete energiju preduzetništva koje menja našu privredu – korak po korak, čaša po čaša.