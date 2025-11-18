Slušaj vest

Kako se približavaju novogodišnji praznici, svakodnevne obaveze postaju intenzivnije, a svaka ušteda vremena dragocenija. U takvim situacijama praktična rešenja koja olakšavaju obavljanje kupovine i plaćanje dobijaju poseban značaj. Jedno od njih je „Plati i podigni“, usluga kompanije Mastercard koja korisnicima omogućava da prilikom plaćanja debitnom platnom karticom kod trgovaca istovremeno podignu gotovinu.

Ova opcija korisnicima pruža praktičan dodatni izbor i štedi vreme, jer omogućava da u okviru jedne transakcije obave i kupovinu i podizanje gotovine do 5.000 dinara. Istovremeno, usluga otvara pristup čitavoj mreži novih lokacija - u prodavnicama, na benzinskim pumpama i drugim mestima na kojima korisnici sada mogu jednostavno doći do gotovine za svoje svakodnevne potrebe.

Poznata i kao Purchase with Cash Back, usluga funkcioniše vrlo jednostavno: korisnik na kasi prilikom plaćanja karticom može zatražiti isplatu gotovine, a u jednom potezu preuzima kupljene proizvode i traženi iznos gotovine. Na ovaj način „Plati i podigni“ štedi vreme, pojednostavljuje kupovinu i omogućava korisnicima da lakše dođu do gotovine kad im je potrebna.

Usluga je dostupna u prodavnicama Maxi i Idea, na benzinskim stanicama MOL i OMV, kao i na drugim prodajnim mestima širom Srbije. Trgovci ne naplaćuju dodatnu naknadu za korišćenje ove opcije, koja je namenjena isključivo kupovinama na klasičnim kasama - nije dostupna onlajn i na samouslužnim kasama. Proces je u potpunosti siguran, brz i jednostavan.

Dosadašnja iskustva pokazuju da usluga posebno dolazi do izražaja u manjim sredinama, gde mreža bankomata nije jednako razvijena. U takvim situacijama, korisnicima pruža dodatnu praktičnost i sigurnost, omogućavajući im da uvek imaju gotovinu na dohvat ruke za svakodnevne potrebe.

Sve lokacije na kojima je usluga dostupna, kao i više informacija, možete pronaći na sajtu mastercard.rs.