Slušaj vest

AikBank, u saradnji sa evropskom organizacijom Propulsion, objavljuje javni poziv za sve državne srednje škole u Srbiji koje obrazuju učenike iz programa inkluzije i učenike sa smetnjama u razvoju za učešće u donatorskom programu „Za školu s više razumevanja“. Kroz ovaj program, škole mogu da dobiju donacije do 10.000 EUR za nabavku informatičke opreme i modernizaciju učionica.

Cilj akcije jeste stvaranje savremenog, dostupnog i inkluzivnog školskog okruženja, kroz digitalizaciju, modernizaciju i opremanje prostora u obrazovnim ustanovama širom Srbije. Na poziv mogu da se prijave sve državne srednje škole koje obrazuju učenike iz ranjivih grupa ili učenike sa smetnjama u razvoju i imaju jasno identifikovane projekte za opremanje, digitalizaciju i unapređenje dostupnosti nastave. Na konkursu će biti odabrano do pet škola koje će dobiti podršku.

Poziv je otvoren do 12. decembra 2025. godine do 17 časova. Prijave se podnose putem formulara na veb stranici organizacije Propulsion pr.fo/javni-konkurs, koja i administrira konkurs.