Lanac danas ima 12 prodavnica širom Nemačke, ali prodaja godinama opada zbog masovnog prelaska kupaca na onlajn kupovinu i opšte ekonomske nesigurnosti. Tako posle skoro jednog veka postojanja, ovoj poznatoj modnoj kući sada preti zatvaranje.

Prema pisanju časopisa Textilwirtschaft, Wormland je drugi put podneo zahtev za stečaj. Kompaniju je prošle godine preuzeo L&T iz Osnabrika, poznat po prodaji luksuzne odeće. Direktor L&T-a, Mark Raušen, izjavio je pre nekoliko meseci da je Wormland „najnapredniji muški modni lanac u Nemačkoj sa više od 90 godina istorije“. Međutim, sada se i ta tradicionalna firma suočava sa mogućim gašenjem.

Wormland je već početkom prošle godine bio u stečaju, a L&T ga je preuzeo u nameri da modernizuje brend i ponudi modu za savremenog muškarca na prestižnim lokacijama - poput Hamburga (Europa Passage) i Minhena (Marienplatz).

Uprkos tome, maloprodaja se već duže vreme suočava s velikim izazovima. Tokom pandemije mnogi kupci prešli su na onlajn kupovinu, a današnja ekonomska neizvesnost dodatno smanjuje spremnost potrošača da troše. Generalni direktor Nemačkog trgovačkog saveza (HDE), Štefan Gent, upozorio je da zbog toga „brojne gradske jezgre danas izgledaju sumorno“.