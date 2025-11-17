Slušaj vest

- Mislim da se niko nije rodio ni sa jednom funkcijom i sa foteljom. Mislim da se ljudi teško odriču fotelja. Ja sam imala dosta fotelja i pre nego što sam ušla u Vladu Srbije. Ali ono što odgovorno tvrdim kao odgovorna osoba je da bez Naftne industrije Srbije mi ne možemo da živimo. Ja sam zato to rekla. Zato što naše bolnice zavise od toga, zato što naši vrtići zavise od toga, zato što naše škole zavise od toga, zato što dovoz hrane zavisi od goriva - poručila je Đedović Handanović na Pink televiziji.

Kako je rekla, oseća se apsolutno odgovorno i dodala da mora da se ceni činjenica da "sve ove godine nismo uveli sankcije Rusiji".

- Ne zato što su uvedene sankcije, to je igra velikih sila, već zato što mi moramo da budemo odlučni. I mi jesmo odlučni i bićemo odlučni. Zato što želimo da damo maksimalno vremena našim ruskim partnerima da se rešenje nađe. Jer želimo da budemo fer, želimo da budemo korektni, ne želimo nikom ništa da otimamo i to nećemo raditi i ako bude potrebno čak ćemo tu cenu i pretplatiti. A da se nadamo da će nas razumeti i da će sa nama razgovarati u dobroj volji i duhu da to rešenje nađemo i da naši građani ne trpe. To je najvažnije - navela je Đedović Handanović.

Posebnu pažnju izazvao je deo kada je progovorila o tome da je radila i u najtežim trenucima, pa i tokom trudnoće i posle porođaja.