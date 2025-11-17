Slušaj vest

KRAJ SKUPIM ZIMAMA!

Još jedna zima nam kuca na vrata, a svi znamo šta ona donosi, a to nisu samo zimske radosti. Uglavnom svi brinu o računima za grejanje i struju. Međutim, čim se pojavio na tržištu nekretnina, od starta je bilo jasno da NEBESSA KVART donosi inovativne promene u svemu, pa i grejanju.

Foto: Promo

U pitanju je jedinstven beogradski kvart sa parkom i atletskom stazom na krovu, brojnim olakšicama za život u gradu – od obdaništa do velikog broja parking mesta, ali ono što će mnoge posebno obradovati jeste činjenica da je najveća zimska briga, troškovi za grejanje, rešena.

Naime, projekat NEBESSA kvart, između ostalog, predviđa uvođenje sistema grejanja i hlađenja putem geotermalnih pumpi – neki ih nazivaju i sondama – što znači da će budući stanari imati potpunu kontrolu nad sopstvenom potrošnjom, te da će energiju plaćati isključivo onoliko koliko i potroše, a vreme kada se greju određivati sami.

Foto: Promo

SISTEM KOJI ŠTEDI NOVAC

Upravo ovakav sistem omogućava da fiksni troškovi tokom cele godine, uključujući i grejanje u stanu tokom meseci kada ga ne koristite, nestanu. Dakle, odabirom života u NEBESSA kvartu birate da štedite sopstveni novac, jer sve postaje stvar ličnog izbora i navika, dok će ušteda kućnog budžeta na grejanju zimi biti značajna.

Ipak, ovo nije jedina prednost koju ovakav sistem donosi, s obzirom na to da će budući spoljašnji i unutrašnji izgled zgrade apsolutno biti oslobođen klasičnih klima-uređaja, kao i instalacija koje narušavaju enterijer, ali i eksterijer, a sve to jer isti sistem omogućava hlađenje tokom leta, i to bez ikakvih dodatnih troškova potrošnje struje.

Stanari NEBESSA kvarta u svakom trenutku će imati stalno dostupnu toplu vodu koja neće uticati na iznos vaših računa, jer dodatne potrošnje struje neće biti, budući da više nećete morati da imate bojlere.

Foto: Promo

Dakle, jasno je da stanari NEBESSA kvarta nijednog trenutka neće imati bojazan od čuvene “više” ili “niže” tarife struje, ili letnjih i zimskih udara na kućni budžet koje obično donose grejanje i hlađenje. Useljenjem u NEBESSA kvart, koje je planirano za 2028. godinu, svaki stanar će moći da odahne, jer će i leto i zima biti baš to što jesu – godišnja doba koja sa sobom neće nositi finansijske izazove.

Završetak ovog projekta predstavlja pravi primer toga da tehnološke inovacije mogu da postanu naši najveći saveznici u borbi sa troškovima, a da ujedno pružaju osećaj savremenog, udobnog i energetski efikasnog doma.

Foto: Promo

CENA GREJANJA – OD ČEGA ZAVISI?

Da biste bolje razumeli koliko NEBESSA KVART štedi novac, podsetićemo vas da troškovi grejanja značajno variraju u zavisnosti od vrste sistema koji se koristi za grejanje. Najčešći, odnosno klasični sistemi grejanja, koji se uglavnom koriste, su daljinski sistem toplana, sistem grejanja na gas, kao i grejanje na struju.

Međutim, sve više novih projekata uvodi geotermalne sonde koje uz to što omogućavaju komfor da se grejete kad vi to želite, zapravo donose dugoročnu uštedu, ali i energetsku nezavisnost.

GREJANJE NA GEOTERMALNE PUMPE

Geotermalne pumpe, odnosno sonde, predstavljaju deo ekološki održivih sistema grejanja i hlađenja. Geotermalne pumpe u svom radu koriste toplotu iz dubokih slojeva zemlje, čime smanjuju zavisnost od fosilnih goriva, ne učestvuju u zagađenju vazduha, a krajnjim korisnicima omogućavaju konstantnu energiju tokom cele godine.

Foto: Promo

Zahvaljujući velikom početnom ulaganju investitora u geotermalni sistem, ovakav način grejanja uz nesvakidašnji komfor na duže staze donosi uštedu za stanare u odnosu na klasične sisteme. Ukoliko se pitate kako, odgovor je vrlo jednostavan – plaćate onoliko koliko potrošite, a obezbeđuje vam konstantno grejanje zimi i hlađenje tokom letnjeg perioda. Uz to geotermalne sonde, čiji će mesečni troškovi u NEBESSA kvartu zavisiti direktno od vaše potrošnje su energetski potpuno nezavistan sistem koji ne zagađuje sredinu.

Verujemo da vam je sada jasno zašto je NEBESSA kvart pravi izbor i za pojedinca i za celu porodicu. Najvažnije od svega je ipak to što će vaš stan tokom najhladnijih meseci uvek biti topao, tokom najvrelijih dana prijatno rashlađen, a računi stabilni.

Zato, kada prilikom kupovine stana poredite cene kvadrata, imajte na umu da nisu svi kvadrati isti, i da je ova ozbiljna investicija u geotermalni sistem grejanja već uračunata u cene NEBESSA kvarta.

Foto: Promo

Sistem na klik – a cena zavisi isključivo od vas Verujemo da će većina biti oduševljena činjenicom da je najveća revolucija koju NEBESSA kvart donosi upravo potpuna kontrola nad potrošnjom energije, jer će budući stanari sami birati kada, koliko i za šta je troše. U praksi to znači da, ukoliko otputujete poslom ili na odmor, energiju za dane koje niste ni proveli u svom domu – NE PLAĆATE NI DINAR! Takođe, možete da zaboravite na „više” ili „niže” tarife, jer je cena uvek ista, fiksna i zavisi samo i isključivo od vaše potrošnje.

Foto: Promo

ŠTA JE NEBESSA KVART?

Ovaj kompleks, kakav kod nas još nikada nije viđen, nalazi se na Novom Beogradu, u Ulici Partizanske avijacije, što, prema našim proračunima, znači da ste svega 12 minuta udaljeni od centra grada, baš kao i od aerodroma „Nikola Tesla”, a samo šest do osam minuta vožnje će vas iz NEBESSA kvarta deliti od glavne železničke i autobuske stanice. Sa druge strane, pijaca, osnovna škola i banka biće udaljene samo četiri minuta. Ukoliko odlučite da za vikend pobegnete iz grada ili odete na duži put, za svega dva minuta ćete se naći na auto-putu.

Lokacijski, NEBESSA kvart je, mogli bismo reći, smešten idealno, a koncept celog kvarta isplaniran do najsitnijeg detalja. Više o celom projektu možete da pročitate u izdvojenoj vesti OVDE.