U Skupštini Srbije će u nedelju, 16. novembra, biti održano javno slušanje o Predlogu budžeta Republike Srbije za 2026. godinu, koje organizuje Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Događaj će se održati u maloj sali Doma Narodne skupštine, saopšteno je na sajtu parlamenta.

Predlogom budžeta za narednu godinu predviđeni su ukupni prihodi i primanja od 2.414,7 milijardi dinara, dok su rashodi planirani na 2.080 milijardi dinara. Vlada je projektovala rast BDP-a od tri odsto, uz fiskalni deficit od tri odsto BDP-a.