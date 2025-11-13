Slušaj vest

Australijska kompanija Strickland Metals, koja od prošle godine istražuje zlato i druge dragocene metale na planini Rogozni kod Novog Pazara, objavila je izuzetno otkriće, pojas od 702,5 metara neprekidne mineralizacije zlata i cinka na ležištu Gradina, uz još jedan impresivan rezultat od 365 metara u obližnjoj bušotini.

Kako prenosi Sydney Morning Herald, reč je o najdužem ikada zabeleženom intervalu u Gradini i jednom od najvećih u okviru celog projekta Rogozna, čija se ukupna procena procenjuje na 230 tona ekvivalenta zlata. Ovi rezultati dodatno potvrđuju ogroman potencijal ovog nalazišta.

Cilj istraživanja Strickland Metalsa je da do kraja godine definiše prvu procenu mineralnih resursa za Gradinu.

Dvostruke dijamantske bušotine, postavljene u južnom delu ležišta, otkrile su potencijalni koridor bogat mineralima, koji ostaje otvoren prema jugoistoku, što ukazuje na mogućnost daljih otkrića zlata i cinka.

- Ova bušotina predstavlja jedan od najimpresivnijih rezultata koje smo do sada zabeležili na Rogozni - izjavio je Pol L’Erpinije, izvršni direktor kompanije Strickland Metals.

Bušotina, koja je započeta na dubini od 274 metra, pokazala je prosečan sadržaj od 0,9 g/t zlata i 0,6% cinka kroz čitav interval od 702,5 metra. U okviru toga nalazi se i više zona sa visokom koncentracijom metala, među kojima su:

- 48,9 metara sa 2,1 g/t zlata i 4,1% cinka,

- 17 metara sa 3,6 g/t zlata i 2,4% cinka,

- 12 metara sa 4,3 g/t zlata,

- 80 metara sa 2,3 g/t zlata od dubine od 632,8 metra.

Susedna bušotina takođe je dala izuzetne rezultate, 365,8 metara mineralizacije sa 1,5 g/t zlata i 0,9% cinka, počev od 287,7 metara dubine. U okviru nje zabeleženi su segmenti sa naročito visokim koncentracijama, uključujući 152,6 metara sa 2,1 g/t zlata i 1,9% cinka, kao i:

- 11,3 metara sa 3,8 g/t zlata,

- 28 metara sa 3,1 g/t zlata,

- 40 metara sa 2,7 g/t zlata.

Prema rečima L’Erpinijea, ovogodišnja kampanja bušenja za 2025. nastavlja da donosi rekorde, a bušotina označena kao ZRSD25212 spada među najimpresivnije na projektu Rogozna.

Najnovija istraživanja u Gradini deo su Stricklandovog programa dijamantskog bušenja od 50.000 metara za 2025. godinu. Na području koncesije Rogozna trenutno je aktivno sedam bušilica, tri u Gradini i četiri na novim istražnim lokacijama.

Sa 41,8 miliona dolara gotovine (prema podacima iz septembra), Strickland Metals je finansijski stabilan i spreman da nastavi istraživanja. Očekuje se da će nove serije analiza biti objavljene u narednim nedeljama.

Ako se slični rezultati budu ponavljali, južna zona Gradine mogla bi postati pravi dragulj Stricklandove srpske zlatne priče, zaključuju iz kompanije, prenosi australijski medij.