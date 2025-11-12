Slušaj vest

Srbija ove godine po peti put nastupa na prestižnom međunarodnom sajmu vina i alkoholnih pića ProWine Shanghai. Na nacionalnom štandu Srbije od 12. do 14. novembra predstavlja se 21 kompanija, među kojima je 12 vinarija i 9 destilerija.

U okviru programa na nacionalnom štandu Srbije, prvog dana sajma održana su dva masterklasa na temu autentičnih srpskih sorti vina: Discovering Serbia’s Authentic White Varieties i The Character of Serbia’s Authentic Red Varieties. Obe manifestacije privukle su veliko interesovanje i bile popunjene do poslednjeg mesta. Pored toga, posetioci su imali priliku da degustiraju specijalitete koje pripremaju srpski kuvari, napravljene od tradicionalnih domaćih namirnica.

1/7 Vidi galeriju Srbija ponovo na ProWine Shanghai: 21 kompanija predstavlja autentična vina i destilate, naše sorte u centru pažnje Foto: PKS Nina Marković

ProWine Shanghai je jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi vina i alkoholnih pića u Kini, na kojoj se susreću predstavnici vodećih proizvođača, distributera, kupaca i maloprodajnih lanaca. Sajam se održava od 2013. godine i stekao je značajnu reputaciju kao vodeći sajam u ovoj oblasti u Aziji. Manifestaciju godišnje poseti oko 20 hiljada posetilaca, koji imaju priliku da se upoznaju sa proizvodnim programom više od 800 izlagača iz 39 zemalja.

Naredne nedelje, vinska priča se nastavlja u Beogradu, gde će se od 22. do 25. novembra održati međunarodni sajam Wine Vision by Open Balkan. Ove godine sajam će prvi put ugostiti vinarije i destilerije iz Kine, čime se otvaraju nova poglavlja u saradnji Srbije i Kine u sektoru vina i alkoholnih pića.

Očekuje se dolazak više od 50 profesionalnih kupaca iz Kine, koji će tokom sajma imati priliku da se upoznaju sa bogatstvom srpskih autentičnih sorti, kao i da uspostave direktne kontakte sa proizvođačima iz celog regiona.