"SRPSKA VINA U PRODORU KA ISTOKU" Utisci sa Sajma vina: Gde je Srbija na SVETSKOM TRŽIŠTU? Ovi faktori utiču na našu VIDILJIVOST

Na Beogradskom sajmu vina, hrane i turizma „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, predstavljeno je više od 600 izlagača iz gotovo 30 zemalja. Gde se Srbija nalazi na regionalnom i svetskom tržištu vina i vinskih proizvoda? Koji su glavni potencijali naše zemlje i imaju li naša vina kapaciteta da pariraju svetskim brendovima? Može li se naša zemlja smatrati zemljom vina?

O kvalitetu, tehnologiji i marketingu, i da li Srbija može postati zemlja vina, pitali smo posetioce na Međunarodnom sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana u Beogradu. Svi smatraju da Srbija može da se plasira daleko;

Iako se veći deo domaće proizvodnje ovde i popije, jedan deo se izvozi. 2022. Srbija je izvezla u vrednosti od 16,9 miliona evra, a očekivano najviše je izvezeno u regionu, mali deo i na zapad, dok su istočna tržišta postala sve primamljivija.

- Mi kao srpski vinari, kao srpska vina, najbolji put i najlakši prodor smo napravili na istoku. Kina, Rusija, Japan su neka od tržišta koja su nama laka za rad. Iz prostog razloga što su to tržišta koja su otvorena za rad, tržišta na koja lako ulazimo i gde imamo dobar marketing - rekao je Nastić.

Naša prednost danas su povoljnije cene svakako i te carinske olakšice koje već pet ili šest godina imamo sa Rusijom, imamo 0% carine na ruskom tržištu. Sa Kinom je potpisan novi sporazum, ja se nadam da će to funkcionisati od naredne godine, to su narednih pet godina, a carine su na nuli, tako da su to neke mogućnosti koje nama daju korak ispred ostalih, da budemo konkretni sa cenom, da budemo značajno jeftiniji, jer carine nisu male. Carine na uvoz vina su od 30, 40, 50 i više procenata - rekao je.

Regionalne inicijative poput Otvorenog Balkana kao i Sporazum sa Kinom otvorili su put našim vinarijama da se probiju i pozicioniraju na tim tržištima. Strani stručnjaci se slažu da Srbija ima veoma kvalitetne autohtone sorte, ipak ističu da su naša vina na globalnom nivou još uvek nedovoljno vidljiva zbog nedovoljne reklame i prisutnosti.

Sporazum sa Kinom je veoma bitan. Pored kvaliteta, cena je takođe veoma bitna. Cena za reklamu i probijanje jednog novog proizvoda je veoma značajan faktor. Srbija ima jednu veliku prednost, zbog toga što u Kini izvozimo vina srednjeg cenovnog ranga. Nisu ni najjeftinija, ni najskuplja. To su vina odličnog kvaliteta i mogu se uporediti sa francuskim vinima, koja su samo zbog imena i pozicije prepoznata kao dobra, a u stvari su po kvalitetu ista kao srpske.

- Naše vinarije su proizvele preko 29,5 miliona litara vina u 2021. i 2022. godini, a zvanično je registrovano preko 450 vinarija. Plan je da se ta proizvodnja poveća, a svake godine se podižu novi vinogradi. Takođe, država povećava ulaganja u vinogradarstvo i proizvodnju vina, kao i u investicije, preradu i marketing - rekao je sagovornik Kurir TV.

02:55 SAJAM VINA

Kurir.rs

