Generalni direktor Srbijagasa i poslanik Socijalističke partije Srbije, Dušan Bajatović, danas je u Skupštini Srbije istakao da u zemlji nema gasne krize i da je snabdevanje gasom potpuno sigurno.

- Neće biti Srbije bez gasa, to je jasno, i znamo kako da obezbedimo snabdevanje. Isto važi i za električnu energiju, neće biti nikakvih problema - izjavio je Bajatović, dodajući da se trenutno rešavaju i pitanja vezana za NIS.

Bajatović je naglasio da neće biti promena u ceni gasa za domaćinstva i da će industrija takođe imati dovoljno snabdevanja.

- Oni koji žele da investiraju u Srbiji ne treba da sumnjaju u stabilnost snabdevanja - poručio je.

Takođe, ponovio je da zemlja neće doživeti gasnu, naftnu niti električnu krizu.

- Žao mi je što ne mogu da iznesem više detalja, nadam se da mi to nećete zameriti. Sada ću se potruditi da se što pre vratim iz Mađarske - zaključio je Bajatović tokom parlamentarne rasprave o izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.