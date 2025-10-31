Slušaj vest

Novi alfa dog token, Maxi Doge (MAXI), prikupio je više od 3,8 miliona dolara u svojoj pretprodaji, a preostalo je još samo 15 sati da se pridružiš trenutnom krugu pre nego što cena poraste.

Dok je „Uptober“ završio blago u minusu - sa padom od 0,04%, trgovci već gledaju ka „Moonvemberu“, mesecu koji je istorijski među najjačima za kriptovalute.

A kada se tržište ponovo okrene u bikovski smer, potraga za velikim prinosima neminovno vodi trgovce ka meme kriptovalutama.

Kako Dogecoin (DOGE) nastavlja da se drži iznad ključnog nivoa podrške od 0,20 dolara - što može označavati fazu akumulacije pre sledećeg velikog pomaka - mnogi trgovci možda samo čekaju iskru koja će ponovo zapaliti meme-coin maniju.

A kada je reč o tokenima koji zrače čistom meme energijom - onom istom koja je definisala ciklus 2024. godine - Maxi Doge stoji u prvom planu. Ovaj „mišićavi rođak“ DOGE-a nosi isto „moonshot“ genetsko nasleđe koje je nekada originalnu meme kriptovalutu učinilo legendarnom.

Sada, sa samo nekoliko sati preostalih u trenutnom krugu pretprodaje, vreme ističe da se MAXI kupi po ceni od 0,000265 dolara - pre nego što cena poraste u sledećoj fazi.

DOGE se budi, a Maxi Doge je spreman da preuzme baklju

Direktorka agencije Focus W3b,Diana Sanchez, bila je među prvima koja je to najavila, tvitujući o onome što je nazvala „Uskrsnuće meme kriptovaluta“.

Prema njenim rečima, rast Dogecoina od preko 40% ove godine i njegovo stabilno zadržavanje iznad 0,20 dolara ukazuju na to da se snaga meme kriptovaluta tiho gradi, dok ostatak tržišta spava.

Ona je istakla 0,218 dolara kao ključni nivo proboja - i ako DOGE probije taj prag uz dovoljno obima trgovanja, povratak ka 0,50 dolara mogao bi biti na pomolu.

Njen pogled podržavaju i druge analize koje ukazuju na isti scenario - gde je DOGE-ov proboj iznad 0,2026 dolara potvrdio ranu fazu akumulacije i bikovski zamah koji je Sanchez predvidela.

DOGE i dalje ostaje ono što je Bitcoin za šire kripto tržište - glavni pokazatelj trenda. I dok ulazimo u „Moonvember“, ne bi bilo iznenađenje da se tržište ponovo okrene u korist rizičnih, ali visoko profitabilnih meme kriptovaluta.

Sa gotovo sigurnim smanjenjem kamatnih stopa od strane FED-a 29. oktobra, bikovi bi uskoro mogli biti spremni za povratak apetita za rizikom.

Ali ako nas je prošla godina nečemu naučila, to je da tokeni koji predvode talas nisu oni s najkompleksnijim tehnologijama - već oni napunjeni čistom meme energijom, koja pumpa ne samo grafikone, već i duh zajednice.

A upravo sada, DOGE-ov rođak s više snage i još većim memetičkim potencijalom, iza kojeg stoji armija vernih pristalica, izgleda spremno da preuzme vođstvo.

Naravno, reč je o Maxi Doge-u.

Meme kriptovaluta za „Moonvember“: Maxi Doge

„Moonvember“ bi mogao biti mesec koji određuje koja će kriptovaluta povesti sledeći talas bikovskog tržišta.

Prošle godine, nekoliko tokena koji su potekli sa platforme Pump.fun - poput Fartcoin (FARTCOIN) i Peanut the Squirrel (PNUT) - eksplodirali su od anonimnosti do statusa giganta.

Ista situacija lako bi mogla da se ponovi i ove godine.

A ako postoji jedan token koji je stvoren da preuzme taj reflektor, to je Maxi Doge - meme kriptovaluta sa više energije, snage i sirovog memetičkog naboja od bilo kog drugog tokena na tržištu.

Maxi Doge prenosi istu haotičnu, nezaustavljivu energiju koja je Dogecoin odvela do istorijskog maksimuma 2021. godine, kada su Shiba sa strane i tekst u Comic Sans fontu postali simbol višemilijarderskog pokreta.

Ali dok DOGE danas deluje korporativno - sa sopstvenim ETF-om i institucionalnim prizvukom - onaj buntovni duh autsajdera koji ga je podigao do zvezda odavno je nestao.

Maxi Doge to vraća. Ujedinjuje isti onaj talas malih investitora i entuzijasta koji su nekada DOGE poslali „na mesec“.

Šta god da Maxi Doge tim radi - očigledno uspeva, jer se čak i rani podržavaoci DOGE-a možda već prebacuju.

Ranije ovog meseca, jedan „kit“ investitor je u samo dve kupovine otkupio skoro 700.000 dolara vrednosti MAXI tokena, jasno pokazavši koji je njegov glavni izbor za Moonvember.

To je vrsta energije koju ovaj novi „štenac“ privlači. Lanac je skinut, a Mesec je na vidiku.

Pre sledećeg velikog bull-run-a, još uvek imaš vremena da se pridružiš čoporu

Dok šire tržište i dalje oprezno čeka sledeći veliki pokret, oni koji se pozicioniraju rano mogli bi ostvariti najveće dobitke kasnije.

Maxi Doge je još uvek u pretprodaji, ali ne zadugo.

Trenutni krug se završava za manje od 15 sati, a kako se lansiranje na berzama očekuje sledećeg meseca, ovo bi mogla biti poslednja prilika da se MAXI nabavi po niskoj ceni pre nego što krene rast.

Da se pridružiš, poseti zvanični sajt Maxi Doge Token pretprodaje i poveži se putem Best Wallet-a, jednog od najboljih kripto novčanika na tržištu.

Možeš zameniti ETH, BNB, USDT ili USDC, ili čak platiti direktno platnom karticom.

Best Wallet je besplatan i dostupan na Google Play-u i Apple App Store-u.

MAXI tokeni kupljeni tokom pretprodaje mogu se odmah staviti na staking putem nativnog protokola projekta, koji trenutno nudi dinamični APY od 80%.

Radi dodatne sigurnosti, pametni ugovor Maxi Doge-a u potpunosti su revidirali Coinsult i SOLIDProof, čime je potvrđena bezbednost njegovog koda.

Pridruži se zajednici na X-u (bivši Twitter) i Telegramu i postani deo Maxi Doge čopora.