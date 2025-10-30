Slušaj vest

U znak podrške porodici, zajednici i kulturi odgovornog upravljanja novcem, ALTA banka povodom Svetskog dana štednje – 31. oktobra poklanja 25.000 dinara svakoj bebi rođenoj u Srbiji na taj dan. Tradicionalno, ALTA banka i ove godine nastavlja da podržava akciju dečje štednje, potvrđujući posvećenost dugoročnim vrednostima i jačanju društvene odgovornosti.

Ovim gestom, ALTA banka želi da podseti na važnost štednje kao temelja odgovornog planiranja, ali i da pruži simboličnu i konkretnu podršku porodicama u trenutku dolaska novog člana.

“Kultura štednje se gradi od najranijeg uzrasta. Verujemo da je važno da deca imaju svest o vrednosti novca, planiranju i odgovornosti. Te navike oblikuju generacije koje razmišljaju dugoročno i sigurnije koračaju ka budućnosti. Ovaj poklon je naš način da podržimo porodice u tom važnom koraku, poručuju iz ALTA banke.

Roditelji beba rođenih 31. oktobra imaju mogućnost da najkasnije do 27. decembra posete najbljižu ekspozituru ALTA banke i otvore štedni dinarski račun. Potrebno je da prilože izvod iz matične knjige rođenih za dete i svoju važeću ličnu kartu. Iznos koji banka poklanja biće oročen na 12 meseci, uz primenu važećih uslova za dečju štednju. Roditelji imaju mogućnost da povećaju inicijalni iznos uplate na dan oročenja.

Vrata ALTA banke otvorena su za sve koji žele da štede odgovorno, dugoročno i sa poverenjem. Filijale banke dostupne su svakog radnog dana od 08 do 20 sati, a vikendom do 17 časova, dok su ekspoziture u TC Galerija i TC Delta City dostupne svakog dana u nedelji od 10 do 22 sata. Radno vreme je prilagođeno savremenom životnom tempu, uz podršku na svakom koraku.