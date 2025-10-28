Slušaj vest

Obrazložio je ovu poruku rečima da su njegovi predlozi odbijeni.

- Apoteke Beograd su godinama u problemu. Subvencionišu se direktno iz budžeta Grada Beograda. Sve što sam imao da kažem o Apotekama Beograd sam kazao pre godinu dana. Tada sam predložio da se, poput Novog Sada i drugih gradova u Srbiji, uđe u koncesiju ili privatizaciju - kazao je na on na konferenciji za novinare i dodao da su svi njegovi predlozi odbijeni.

Podsetio je da je nuđeno i da opozicija predloži direktora iz svojih redova, što je opozicija odbilla, a ni zaposleni nisu hteli da predlože direktora.

Foto: Boba Nikolić

- Nudili smo im sva moguća rešenja, nijedno nisu prihvatili. Ipak, platili smo sve dugove koje su imali prema dobavljačima - kazao je Šapić.

Istakao je da je pustio one koji znaju da nađu najbolje rešenje, jer je, kako je dodao, opšte mišljenje bilo da su njegovi predlozi "glupi".

- Zaposleni znaju kako da se radi. Imaju direktora. Odluka rukovodstva Apoteka Beograd je bila suprotna mojim prddlozima. Predsedniku Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević se time bavio. Pitajte direktora Apoteka, Nikodijevića i zaposlene, ja se u to ne razumem - rekao je Šapić.

On smatra da bi njegov prethodni predlog davanja u koncesiju ili privatizaciju rešio problem zaposlenih, jer je uslov bio da ne smeju da se otpuštaju ljudi, da se poslovanje u struci zadrži njoš najmenje dve godine i da se Apoteke Beograd učine konkurentnim.

Šapić je istakao i da Apoteke Beograd imaju u svom vlasništvu samo sedam ili osam objekata, a da su svi ostali prostori u kojima posluju uzeti u zakup, naglašavajući da je laž da se ta firma uništava kako bi se u njenim prostorijama otvorile kockarnice.

Zaposleni u apotekama, laboratorijama, magacinu centralnog snabdevanja i službama koje posluju u sastavu apotekarske ustanove "Beograd", doneli su zajedničku odluku o jednodnevnoj obustavi rada. Kako su naveli, oni će sutra obustaviti rad zbog nepostajanja uslova i sredstava za pružanje primarne zdravstvene zaštite.