Kako navode iz kompanije, postrojenja koja nisu bila zahvaćena požarom rade prema planu, pa je proizvodnja nastavljena, ali sa smanjenim kapacitetom.

- Ponovno pokretanje postrojenja koja nisu pogođena požarom odvija se prema planu, tako da je nastavljeno sa proizvodnjom goriva smanjenim kapacitetom u Rafineriji Dunav - navodi se u saopštenju MOL Grupe.

Istovremeno, u toku je procena štete, a radna grupa za utvrđivanje činjenica istražuje obim radova koji će biti potreban za potpunu sanaciju.

Rafinerija Dunav, jedna od ključnih u okviru MOL Grupe, ima značajnu ulogu u snabdevanju tržišta gorivom u regionu, pa se očekuje da će kompanija narednih dana objaviti više informacija o daljem toku sanacije i povratku na puni kapacitet.

