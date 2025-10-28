Slušaj vest

U nedelju se na Redditu pojavila zabrinjavajuća objava korisnice koja tvrdi da radi u pogonu za proizvodnju prehrambenih proizvoda u jednom manjem mestu u Hrvatskoj.

Navodi da su u pogonu većinom zaposlene žene, od kojih su mnoge starije životne dobi i žive u blizini, a zbog nedostatka prevoza ne mogu pronaći drugi posao niti raditi negde drugde.

U WC jednom u smeni

"Radno mesto je katastrofa, uslovi su gotovo nehumani. Stoje se osam sati na nogama, pauza je jedna od pola sata, ali se uglavnom skrati. Van te pauze ne sme se zaustaviti s radom, čak ni da se zaveže kecelja — odmah sledi opomena. Kažu da smemo ići da pijemo vodu i u toalet, ali ako odeš više od jednom, odmah pitaju zašto se šetaš“, nastavila je priču.

Dalje navodi da su tokom leta u pogonu temperature znale prelaziti 40 stepeni, klima-uređaji nisu radili, a šef ih navodno nije želeo popraviti. Nakon što su se požalile da ne mogu raditi u takvim uslovima, „kažnjene“ su zabranom otvaranja prozora, pa su radnice padale u nesvest.

Zabranjeno da pričaju, osim o poslu

"U pogonu je i najezda osa, više nas je završilo ubodeno, ali ništa se ne rešava. Ako stanemo da oteramo osu, odmah nam kažu da zabušavamo. Mobilne telefone je zabranjeno imati u pogonu, pa ako neko ima hitan slučaj, ne može saznati ništa do kraja smene. Takođe nam je potpuno zabranjeno pričati, osim ako nije u vezi s poslom“, piše autorka objave.

Dodaje da ih redovno odvraćaju od bolovanja i traže da koriste godišnji odmor kada su bolesne. Otvoreno im govore da dolaze na posao iako su bolesne, obećavaju bonus onima koji dođu, a zatim ga ne isplate.

"Kod povreda na radu (a bilo ih je mnogo), radnicima su pretili da ne prijavljuju povrede, već da uzmu obično bolovanje, kako ne bi morali platiti u potpunosti. Onome ko je prijavio oduzeli su iz nekoliko plata iznos kazne koju je vlasnik dobio“, navodi se u objavi.

Miševi, muve i bubašvabe hodaju po hrani

"Uslovi su užasno nehigijenski - miševi hodaju i vrše nuždu po hrani, bubašvabe šetaju, muve se redovno nađu zapečene u hrani. Plata je, naravno, minimalac, bez putnih troškova, a još se redovno deru na nas da ni to nismo zaslužili“, požalila se radnica.

Smatra da su inspekcije koje dolaze potplaćene ili ih jednostavno nije briga, jer se ništa ne menja, iako je navodno pogon više puta pao na mikrobiološkoj inspekciji. Radnice se boje bilo šta da kažu da ne bi izgubile posao, a autorka traži rešenje - kome i kako prijaviti problem da bi se nešto promenilo.

U komentarima su joj savetovali da se obrati medijima, imenuje firmu ili direktora, jer je očigledno reč o iskorišćavanju. Na to je odgovorila da su zaposleni morali potpisati ugovor o poverljivosti prilikom zapošljavanja, te ne smeju imenovati firmu niti otkriti u koje prodavnice šalju proizvode. Jedan komentator je kratko napisao: „Logor, a ne radno mesto.“