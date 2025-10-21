od cene mu se zavrtelo u glavi

Slušaj vest

Jutjuber i restaurator luksuznih automobila Met Armstrong, poznat po „oživljavanju“ havarisanih automobila marki lamborgini, porše i Rols-Rojs, otišao je korak dalje – u Majamiju je pregledao slupani bugati chiron pur sport, jedan od samo 60 proizvedenih primeraka.

Automobil, vredan oko 3,6 miliona dolara, pripada influenseru Aleksu G, koji ga je slupao udarivši u drugo vozilo

Armstrong je želeo da proceni da li može da ga otkupi i obnovi, ali se šokirao kada je saznao cene rezervnih delova.

Foto: Youtube/ Mat Armstrong

Prema informacijama koje je dobio iz Velike Britanije:

Farovi koštaju 150.000 evra

Prednja krila – 150.000 evra

Deo haube – 50.000 evra

Ram maske hladnjaka – 80.000 evra

Samo farovi su gotovo skuplji od polovnog lamborghinija huracan, koji se može naći za oko 155.000 dolara.

Iako Armstrong ima iskustva sa ekstremno skupim popravkama, situacija je dodatno zakomplikovana kada je otkriveno da je bugati zvanično proglasio totalnu štetu na automobilu i neće prodavati delove nikome ko pokuša samostalnu popravku.

Foto: Youtube/ Mat Armstrong

Kompanija želi da vozilo bude popravljeno isključivo u Francuskoj.

Slupani Chiron sada će biti ponuđen na prodaju na aukciji preko Coparta, a Armstrong razmišlja da li uopšte da učestvuje u licitiranju. Publika mu u komentarima savetuje da odustane.

Uz sve to, vlasnik Alex G tvrdi da i dalje plaća ratu od čak 70.000 dolara mesečno, iako automobil ne može da vozi.