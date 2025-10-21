SLUPAO AUTO PA SE NAJEŽIO KADA JE ČUO CENE DELOVA: Farovi mu skuplji od polovnog automobila - evo šta će da uradi
Jutjuber i restaurator luksuznih automobila Met Armstrong, poznat po „oživljavanju“ havarisanih automobila marki lamborgini, porše i Rols-Rojs, otišao je korak dalje – u Majamiju je pregledao slupani bugati chiron pur sport, jedan od samo 60 proizvedenih primeraka.
Automobil, vredan oko 3,6 miliona dolara, pripada influenseru Aleksu G, koji ga je slupao udarivši u drugo vozilo
Armstrong je želeo da proceni da li može da ga otkupi i obnovi, ali se šokirao kada je saznao cene rezervnih delova.
Prema informacijama koje je dobio iz Velike Britanije:
- Farovi koštaju 150.000 evra
- Prednja krila – 150.000 evra
- Deo haube – 50.000 evra
- Ram maske hladnjaka – 80.000 evra
Samo farovi su gotovo skuplji od polovnog lamborghinija huracan, koji se može naći za oko 155.000 dolara.
Iako Armstrong ima iskustva sa ekstremno skupim popravkama, situacija je dodatno zakomplikovana kada je otkriveno da je bugati zvanično proglasio totalnu štetu na automobilu i neće prodavati delove nikome ko pokuša samostalnu popravku.
Kompanija želi da vozilo bude popravljeno isključivo u Francuskoj.
Slupani Chiron sada će biti ponuđen na prodaju na aukciji preko Coparta, a Armstrong razmišlja da li uopšte da učestvuje u licitiranju. Publika mu u komentarima savetuje da odustane.
Uz sve to, vlasnik Alex G tvrdi da i dalje plaća ratu od čak 70.000 dolara mesečno, iako automobil ne može da vozi.
BiznisKurir/BizPortal