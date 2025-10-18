Slušaj vest

Istraživačka firma Teikoku Databank objavila je istraživanje u kojem se navodi da blizu 70 odsto japanskih kompanija veruje da je Svetska izložba Ekspo 2025. u Osaki bila korisna za domaću ekonomiju, preneo je portal Japan Times.

U istraživanju koje je navedena firma objavila u četvrtak, ističe se da je udeo kompanija koje su navele pozitivne ekonomske uticaje Ekspo izložbe u Osaki, a koja je trajala od 13. aprila do 13. oktobra, dostigao 67,5 odsto, dok je u anketi sprovedenoj u aprilu pre otvaranja Ekspa, samo 43,5 odsto izrazilo nadu za takve uticaje.

Prema poslednjem istraživanju, 23,4 odsto ispitanika je reklo da su benefiti veći od očekivanih, dok je 44 odsto reklo da su benefiti ispunili njihova očekivanja.

Ukupno 32,5 odsto je reklo da se ekonomske koristi nisu u potpunosti ispunile ili su bile manje od njihovih očekivanja.

Po regionima, Kinki je imao najveći udeo kompanija koje su prijavile koristi, sa 81,3 odsto, zatim Kjušu sa 73,9 odsto i Šikoku sa 71 odsto, dok je japasnki region Tokai zabeležio najniži procenat, sa 54,5 odsto.

"Nismo osetili nikakve (pozitivne) efekte u regionu Kanto, pa čak smo patili od nestašice građevinskog materijala i njihovih vrtoglavih troškova", rekao je zaposleni u građevinskoj firmi u prefekturi Čiba, navodi japanski portal.

Iz Teikoku Databanka su naveli da je 1.058 kompanija poslalo važeći odgovor u okviru sprovedene ankete.