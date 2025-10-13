Slušaj vest

Oktobar je mesec koji će, osim novih političkih dešavanja doneti veoma uzbudljiva dešavanja i na tržištu. Naime, ovaj period godine rezervisan je za objavljivanje kvartalnih rezultata najvećih svetskih kompanija. Ovi rezultati su bitni zato što direktno utiču na sentiment investitora a time i na kretanje cena akcija kompanija. Giganti kao što su JP Morgan, Apple, Microsoft i NVIDIA trebali bi u narednim danima da objave svoje rezultate za prethodna četiri meseca, a sama priprema za objavu tih rezultata itekako utiče na sentiment na tržištu na kojem su već uočene promene. S tim u vezi investitorima je veoma bitno ovih dana da prate ta kretanja i slušaju savete analitičara kako bi sačuvali i uvećali svoj profit. Ovog puta geopolitičke tenzije koje su konstantne, samo će dodatno pojačati tržišne ishode koje će u najvećoj meri izazvati najavljeni izveštaji. Pratite kretanje cena akcija svakog dana.

Kako bi se što bolje pripremili za investiranje, učesnici na tržištu već mogu izdvojiti svoje favorite prateći promene koje su donele vesti o najavljenim izveštajima. Posmatrajući prethodnih šest meseci, rezultati gorepomenutih kompanija su impresivni. JP Morgan i Apple beleže rast od oko 30%, Microsoft je otišao na skoro 35% rasta, dok je NVIDIA na fantastičnih 65% rasta u poslednjih šest meseci! U odnosu na prethodnih mesec dana takođe je primetan rast koji se kreće između 5% i 11%. Ovo pokazuje pozitivan trend ovakvih kompanija kojima se iz meseca u mesec cene akcija povećavaju. Taj rast cena akcija direktno je povezan sa rezultatima kompanija koji su u prethodnom kvartalu nesumnjivo bili izvanredni.

Ovakvi fantastični rezultati četiri giganta svakako će se videte u izveštaju koji će u narednim danima biti objavljeni, a čija će objava dodatno uticati na povećanje cene njihovih akcija. Ovo se dešava jer tokom tog perioda investitori, analitičari i mediji prate rezultate kako bi procenili koliko su kompanije uspešne, da li ispunjavaju očekivanja tržišta i kakva je perspektiva poslovanja u narednom periodu. Kompanije koje nadmaše očekivanja često beleže rast cene akcije, dok kompanije koje razočaraju mogu imati pad. U slučaju navedene četiri kompanije, dobri rezultati su nesporni, tako da se u narednim nedeljima očekuju ogroman rast cena njihovih akcija! I investitori u Srbiji će pomno pratiti ove izveštaje a mnogi od njih već su investirali sredstva i sada samo čekaju izveštaje koji će njihove dosadašnje profite još uvećati. Velika popularnost ovih kompanija kod našeg stanovništva dodatno utiče na raspoloženje naših učesnika

na tržištu, a svako svojim ulaganjem dodatno doprinosi rastu cena akcija.

Oktobar donosi uzbudljiv period za svetska finansijska tržišta, jer će objava rezultata najvećih kompanija dodatno oblikovati investitorski sentiment, a kompanije poput JP Morgan, Apple, Microsoft i NVIDIA ponovo se ističu kao lideri čiji će rezultati po svemu sudeći još jednom biti odlični. Impresivan rast njihovih akcija u proteklom periodu ukazuje na stabilnost i poverenje investitora u njihove poslovne

performanse, a novi kvartalni izveštaji dodatno će potvrditi snagu ovih kompanija i podstaći dalji rast cena njihovih akcija. Investitorima se preporučuje da pažljivo prate objave i tržišne reakcije kako bi pravovremeno doneli odluke o svojim ulaganjima, jer je oktobarska sezona izveštavanja ključni trenutak za sve učesnike na tržištu – od globalnih investitora do onih u Srbiji koji žele da iskoriste nove prilike za

rast. Iskoristite priliku koju donosi oktobar i reagujte na vreme kako biste maksimalno iskoristili prilike za profit!

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.