Startap firma Aleks i druge koriste novu tehnologiju da obave rutinske zadatke regrutera, poput provere biografija, plata i dostupnosti kandidata, a u stanju su da obave hiljade intervjua dnevno.

Kandidati za posao u svim oblastima uskoro mogu da očekuju značajno više inicijalnih intervjua za posao zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, ali to ne znači da će odjednom biti više otvorenih radnih mesta, prenosi Teh kranč.

Startap kompanija Aleks, koja je osnovana pre oko 18 meseci, već pomaže firmama da sprovode video i telefonske intervjue.

Suosnivač Aron Vang ističe da njihov regruter na bazi veštačke inteligencije može da autonomno obavi intervjue sa kandidatima odmah nakon prijave i pomogne ljudima da se zaposle u nekim od najvećih kompanija na svetu.

Među klijentima Aleksa se nalaze elitne kompanije, finansijske institucije, američki nacionalni lanci restorana i četiri najveće računovodstvene firme, iako Vang nije naveo konkretna imena.

Investitori veruju da će intervjui za posao koje vodi veštačka inteligencija postati standard u mnogim kompanijama, što je omogućilo firmi Aleks da prikupi 17 miliona dolara u seriji A finansiranja.