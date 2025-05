Stručnjakinja za ljudske resurse Šantal Bešervaz izjavila je za Monster Jobs: „Uvek, ali baš uvek pitajte da li osoba koja vas intervjuiše ima bilo kakvih sumnji u vašu sposobnost da obavljate posao. Imala sam veoma dobra iskustva sa ovim pitanjem jer tera poslodavca da odmah proceni intervju i kaže šta misli. Najčešće odgovore iskreno, što vam pruža poslednju priliku da se dodatno predstavite.“ Ako poslodavac spomene neku sumnju, to je vaša šansa da je razjasnite i date konkretne primere koji potvrđuju da ste sposobni za taj posao.

Na Reditu se o ovom pitanju takođe vodila rasprava – ne slažu se svi da je reč „nedoumica“ najbolji izbor. Na forumu r/Jobs jedan korisnik je pitao: „Da li je u redu pitati: ‘Imate li ikakvih nedoumica u vezi sa mojom sposobnošću da obavljam ovu poziciju?’ ili bi to trebalo izbeći?“

Mnogi su se složili da je to odličan način da otklonite sumnje i dodatno se istaknete, ali neki su ponudili alternativu: „Da li smatrate da moje iskustvo i veštine dobro odgovaraju zahtevima ovog radnog mesta?“ Jedan korisnik napisao je: „Uvek postavljam to pitanje. Uvek dobijem korisne, konstruktivne povratne informacije. Mislim da to ostavlja utisak da sam samouveren, ali ne i umišljen.“