Kada su u pitanju r azgovori za posao , njen alarm broj 1 je "ako neko ne razume šta je uloga", kaže ona. Deluje osnovno, ali se dešava dovoljno često. Evo zašto je to ključno i kako to izbeći.

Ako to ne mogu da artikulišu jer ne znaju šta uloga podrazumeva, to dovodi u pitanje njihovo interesovanje. Izgleda kao da se samo "ovlaš prijavljuju na razne poslove" bez mnogo razmišljanja o tome gde šalju svoju biografiju, kaže ona. Ako im nije stalo do kompanije kada se prijavljuju, koliko će im biti stalo do uloge kada je budu primali?