Slušaj vest

Razvoj avanturističkog turizma na prirodnim vrednostima banatske regije, novi je projekat Interreg IPA prekogranične saradnje Srbije i Rumunije.U planu je osnivanje dva turistička informativna centra u Malim Pijacama kod Kanjiže, oko 14 kilometara udaljenim od Palića i u rumunskom Otelku.

- Ovo je novo ulaganje, koje je među 11 opštinskih IPA projekata. Već se izvode radovi, u okviru projekta „Avanture Banat“, u Malim Pijacama, kod jezera i na vašarištu. Predviđena je obnova objekta, u kojem će biti smešten turistički informativni centar, uređeni smeštajni kapaciteti i izgrađene staze za kvadove, najavio je juče, 1. oktobra, prilikom obilaska lokacije Robert Fejstamer, predsednik opštine Kanjiža, zajedno sa Ede Sarapkom, koordinatorom projekta.

„Ovaj projekat će turističku destinaciju Malih pijaca, nedaleko od Palića, učiniti vidljivom i zapaženom na turističkom tržištu“, naglasio je Sarapka.

Fejstamer je najavio i da je ukupan budžet Opšteg udruženja preduzetnika opštine Kanjiža za taj projekat 267.681 evro, a rok za završetak ovog projekta je 23. jun 2026. godine.

Foto: N. H.

Dva Turističko informativna centra će zajedno organizovati i razvijati avanturistički turizam u prekograničnom regionu Banata, u saradnji će planirati željenu avanturističku turu, jahanje konja, vožnja kočijom, planinarenje, terenske ture električnim biciklima, kvadom i džipovima, vožnja kajakom i druge zahteve turista.

Predsednik opštine Kanjiža naglašava da će ovim projektom biti izgrađena i neophodna infrastruktura za pružaoce turističkih usluga, urađena valorizacija turističkog potencijala regiona, da bi to manje razvijeno turističko područje boljom ponudom za turiste bilo vidljivo na širem tržištu.

Foto: N. H.

- U ekonomijama obe zemlje ukazano je na važnost razvoja turizma, kako bi se upravljalo tekućom tranzicijom ka digitalizovanijem, zelenijem i otpornijem društvu. Ciljna grupa su nam turisti sa posebnim interesovanjima, ljubitelji prirode, rekreacije i sporta, razni sportski, planinarski, veslački, jahački, biciklistički i treking klubovi i udruženja, opštine, razvojne agencije, turistička udruženja i odbori, profesionalna tela koja pružaju usluge vezane za turizam i seoska domaćinstva, kao što su vožnja kočijom, planinarenje, terenske ture električnim biciklima. Predviđena je i izgradnja ATV (Quad) staze na Malim Pijacama, kao i kupovina opreme za 3 fokusne turističke tačke (Senta, Male Pijace i Otelek) avanturističkih tura, ističe predsednik Opštine Kanjiža Fejstamer.