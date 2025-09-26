Slušaj vest

Telegram trading bot Snorter Bot Token (SNORT) prikupio je 4 miliona dolara kroz svoj ICO, uprkos padu šireg tržišta meme kriptovaluta.

Investitori nastavljaju da ulažu u pretprodaju zbog Snorter-ovih mogućnosti, koje se razvijaju kako bi uočavale prilike čak i u izazovnim tržišnim uslovima i davale malim trgovcima šansu da ostvare profit.

U centru ovog ekosistema nalazi se SNORT kriptovaluta, koja otključava višestruke korisne funkcije – uključujući i smanjenje trgovačkih naknada na industrijski minimum od 0,85% samo njenim držanjem.

Sada pretprodaja ulazi u sledeću fazu, sa samo 24 sata preostala za pridruživanje aktuelnom krugu po ceni od 0,1051 dolara po tokenu.

Kada se ovaj period završi, cena SNORT-a će ponovo porasti kako se projekat bude približavao lansiranju, ostavljajući manje prilika za nove investitore da uđu po nižim vrednostima.

Pad Bitcoina povlači meme kriptovalute dole

Sektor meme kriptovaluta spao je ispod tržišne kapitalizacije od 80 milijardi dolara, nakon što je prošle nedelje bio blizu 90 milijardi.

Trgovanje u ponedeljak obeležila je crvena boja – meme kriptovalute sa AI temom pale su najviše, za 12,4%, dok je izbor Murada Mahmudova na CoinGecko pao 11,8%.

Među deset najvećih meme kriptovaluta, najveći gubitnik bio je Pump.fun-ov PUMP na Solani sa padom od 19,3%, dok su Pudgy Penguins (PENGU) pali za 11,7%. Jedini izuzetak bio je MemeCore (M) na Binance-u, koji je skočio 3,2%, produžavajući svoj meteorski rast do valuacije od milijardu dolara za samo dva meseca.

Međutim, crveno nije ograničeno samo na meme kriptovalute. Šire tržište se ohladilo nakon što Bitcoin nije uspeo da zadrži cenu iznad 117.000 dolara prošle nedelje i pao je na 112.000 dolara u trenutku pisanja, povlačeći sentiment tržišta nadole.

Čak i sa smanjenjem kamatnih stopa FED-a prošle nedelje, raspoloženje investitora ostalo je u najboljem slučaju neutralno.

Za većinu trgovaca, ovo su trenuci kada se testira uverenje – da li prebroditi sezonske padove i čekati istorijski jake mesece poput „Uptober“ i „Moonvember“, ili tražiti priliku drugde.

Snorter Bot Token je napravljen upravo za ovu drugu grupu – alat dizajniran da skenira mempool-ove i prepozna potencijalne „breakout“ meme kriptovalute, pretvarajući volatilnost, čak i u crvenim danima, u trgovačke prilike.

Proboj na vreme uz Snorter Bot Token

Prednost Snorter Bot Token-a leži u sposobnosti da prepozna te breakout meme kriptovalute pre nego što nastupi veliki pump. To malim trgovcima praktično daje šansu da se pozicioniraju rano, umesto da završe kao izlazna likvidnost.

Prvi način na koji Snorter isporučuje tu prednost jeste kroz skeniranje mempool-ova na Solani i Ethereumu. Dok prati transakcije na čekanju, Snorter ima mogućnost da otkrije nova lansiranja kriptovaluta i dodavanje likvidnosti odmah kada se pojave – čak i mnogo pre nego što se pokažu na berzama ili platformama poput CoinGecko.

U kombinaciji sa zamenskim trgovanjima u milisekundama i MEV zaštitom, Snorter izvršava trgovine brže od većine botova, nudeći korisnicima ulaz sa dna bez rizika da ih veliki igrači preduhitre ili uvuku u „sandwich“ napade.

Da bi dodatno smanjio rizik, Snorter koristi pametne filtere poput praga likvidnosti, verifikacije ugovora i honeypot provera.

Drugi način na koji korisnici imaju prednost uz Snorter jeste copy trading. Oni jednostavno mogu da kopiraju novčanike trgovaca sa dokazanim rezultatima, praktično prateći njihove profitabilne poteze bez potrebe da sami traže prilike.

U oba slučaja, Snorter je napravljen da malim trgovcima da prednost – otkrivanjem ulaza rano i obezbeđivanjem profita pre nego što klasične igre sa izlaznom likvidnošću uopšte počnu.

Kako Snorter menja trgovačko iskustvo

Većina trgovaca meme kriptovalutama funkcioniše na FOMO efektu. Ulete u pumpe prekasno, završe u ciklusima hajpa i na kraju sumnjaju u svaki potez.

Snorter je napravljen da potpuno promeni to ponašanje.

Sa svojom automatizacijom i filterima, Snorter smanjuje stres donošenja odluka. Umesto da ceo dan bulje u grafikone ili Telegram grupe, korisnici mogu da se oslone na bot koji im signalizira prilike koje zadovoljavaju realne kriterijume – provere likvidnosti, verifikaciju ugovora i pametne anti-rug filtere.

Za one koji uopšte ne žele da traže sami, copy trading uklanja nagađanja i omogućava im da prate uspešne novčanike.

Rezultat je potpuno drugačiji pristup: umesto da reaguju na tržište, trgovci mogu da mu pristupe sa strategijom. Ne moraju da paniče da će propustiti sledeći „100x tweet“, jer Snorter već stoji na straži da ga otkrije.

Pridruži se Snorter Bot Token pretprodaji

Sve što je ostalo pre zatvaranja pretprodaje jeste da posetite zvanični Snorter Bot Token sajt i obezbedite svoje SNORT tokene koristeći SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ili čak kreditnu karticu.

Snorter preporučuje WalletConnect-sertifikovani nekustodijalni novčanik kao što je Best Wallet, koji se smatra jednim od najboljih kripto i Bitcoin novčanika dostupnih na tržištu.

Stanja iz pretprodaje prikazuju se direktno u aplikaciji, sa jednostavnim procesom preuzimanja kada tokeni budu pušteni. Vlasnici takođe dobijaju ekskluzivan pristup budućim lansiranjima projekata kroz sekciju Upcoming Tokens u okviru novčanika.

Best Wallet je dostupan za preuzimanje na Google Play i Apple App Store.

Ostanite povezani sa Snorter zajednicom na X i Instagramu.