Geopolitička napetost i dalje ne jenjava – ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku nisu ni blizu kraja i veoma utiču na sve aspekte ekonomije i tržišta. Cene nafte i gasa osciliraju, podsećajući nas koliko je svet zavisan od fosilnih goriva i koliko je hitno tražiti održive alternative. U toj tranziciji prednjači Tesla – kompanija koja sa gigafabrikama u Berlinu i Teksasu proizvodi električna vozila i baterije za skladištenje energije, dok solarnim projektima u Portugalu i Kaliforniji napaja čitave gradove čistom energijom. Dok svet traži stabilnost i energetsku nezavisnost, Tesline akcije nastavljaju da skaču, najavljujući nove rekorde, a time i priliku za investitore koji su spremni da ulažu u budućnost.

U prethodnih godinu dana može se primetiti ogroman rast cene Teslinih akcija. U odnosu na pre godinu dana akcije su porasle za skoro neverovatnih 68%! U odnosu na prethodih šest meseci taj rast je i dalje ogroman, preko 50% (skoro 53%). Posmatrajući ove podatke jasno je da su rezultati Tesle na duži period impresivni, ali ne mnogo drugačije I na kratkoročnom planu. U odnosu na prethodnih mesec dana cena akcije ove kompanije porasla je za skoro 23%, a poslednjih dana ponovo je primetan blagi rast od preko 2%, što nagoveštava novi nalet Tesle. Nesumnjivo je da je ova kompanija na duži rok možda i prvi izbor na tržištu, ali održavanje tenzija na Bliskom istoku i u Ukrajini mogli bi Tesline akcije da bace u rekordne visine u narednim danima. Pogledajte trenutne cene akcija kompanija.

U vreme globalnih turbulencija i rastuće geopolitičke neizvesnosti, Tesla se izdvaja kao kompanija budućnosti – inovativna, stabilna i spremna da profitira dok svet traži održiva rešenja. Dok cene nafte i gasa osciliraju, električna vozila, solarni sistemi i baterije postaju nova valuta sigurnosti i rasta. Za srpske investitore ovo je takođe šansa da deo svog kapitala ulože u kompaniju koja oblikuje svet i beleži neverovatan rast akcija, a Tesla je danas I ulaznica u globalnu tranziciju ka čistoj energiji i budućnosti bez fosilnih goriva. Viđamo svakodnevno veliki broj Teslinih vozila u saobraćaju što sugeriše da su naši građani već uvideli potencijal ove kompanije. Samom kupovinom Teslinih proizvoda i mi sami utičemo na ovu revoluciju i povećanje cena akcija ove kompanije koje bi u narednim danima mogle da dostignu rekordne vrednosti! Tesla se, iako suočena sa sve žešćom konkurencijom globalnih proizvođača, posebno kineskog BYD-a, ne zaustavlja – naprotiv, upravo ta konkurencija je podstakla kompaniju da ubrza inovacije i poboljša tehnologiju, što dodatno podiže cenu njenih akcija. Svaki novi izazov na tržištu Tesla pretvara u priliku za rast i jačanje liderstva, čineći je još atraktivnijom za investitore. Naučite kako da trgujete potpuno besplatno.

Sada je trenutak da budete deo promene – da ne posmatrate samo kako svet prelazi na čistu energiju, već da aktivno učestvujete u toj revoluciji. Tesla nije samo lider u tehnologiji, već i prilika za investitore koji žele stabilnost, rast i učešće u oblikovanju budućnosti. Dok geopolitička nesigurnost i dalje utiče na tradicionalna tržišta, električna energija i inovacije postaju nova valuta uspeha. Svaka akcija koju danas preduzmete može vas približiti rekordnim vrednostima Teslinih akcija, dok istovremeno podržavate održivu tranziciju sveta. Uložite pametno, učestvujte u revoluciji i neka vaša investicija radi za vas – budućnost počinje sada. Otvorite besplatan demo nalog i započnite trgovanje.

Ovaj tekst je pripremljen i odobren od strane investicionog savetnika, Svetislava Milutinovića, zaposlenog u Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6, investicionog društva pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16.