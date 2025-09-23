Slušaj vest

Predlog Nacrta zakona upućen je na javnu raspravu od strane Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, a javnost ima vremena da se izjasni do 1. oktobra ove godine.

Cilj novog zakona jeste uvođenje modernog, sigurnog i transparentnog sistema “eBolovanje – Poslodavac”, koji će omogućiti elektronsku razmenu podataka, dokumenata i obaveštenja između lekara, poslodavaca i RFZO-a.

Kako sistem funkcioniše?

Postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja biće ubrzan i pojednostavljen.

Dokumentacija više neće morati da se nosi u papirnom obliku – sve se odvija digitalno.

Sistem štiti od zloupotreba i smanjuje administrativne troškove za sve učesnike.

Više od 257 lekara već koristi eBolovanje

Pilot-projekat sprovodi se u četiri zdravstvene ustanove u Beogradu, gde je 257 lekara aktivno uključeno u sistem. Poslodavci sada dobijaju pravovremene informacije u realnom vremenu, zaposleni se oslobađaju nepotrebnog fizičkog obavljanja papirologije, a država dobija efikasniji i pravedniji mehanizam kontrole.

Ovim zakonom prvi put se uvodi obaveznaelektronska komunikacija između poslodavaca, izabranih lekara i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, što predstavlja značajan korak ka digitalizaciji i modernizaciji administrativnih procesa u Srbiji.