Kompanija OpenAI, tvorac popularnog chatbota ChatGPT, objavila je rezultate svog prvog velikog istraživanja koje otkriva profile korisnika i njihove najčešće navike.

Studija je obuhvatila više od 1,5 miliona poruka koje je u periodu od maja 2024. do juna 2025. poslalo 130.000 ljudi, a zaključci su više nego zanimljivi.

Žene preuzele primat

Iako je industrija veštačke inteligencije tradicionalno bila okrenuta muškoj publici, istraživanje pokazuje da danas većinu korisnika ChatGPT-ja čine žene. Dok je u ranim fazama (krajem 2022. i početkom 2023.) čak 80 odsto naloga imalo muška imena, do sredine 2025. taj odnos se preokrenuo – sada 52 odsto korisnika čine žene.

Najbrojnija grupa su mladi od 18 do 25 godina, a primećeno je i da broj korisnika brže raste u siromašnijim zemljama. OpenAI procenjuje da ChatGPT trenutno ima više od 700 miliona nedeljnih korisnika.

Lični život ispred posla

Najveći deo razgovora nema veze s poslom – čak 73 odsto svih interakcija odnosi se na lične potrebe.

Praktični saveti (28,3 odsto): pitanja o učenju, vežbanju, kućnim poslovima i „uradi sam“ rešenjima.

Pomoć pri pisanju: od mejlova i objava na mrežama do ozbiljnijih tekstova.

Programiranje (4,2 odsto): generisanje i provera koda.

Pretraga informacija: sve češće se koristi kao zamena za Google, što može ugroziti jedan od najprofitabilnijih biznisa današnjice.

U ovu poslednju kategoriju spadaju i upiti o kupovini proizvoda (2,1 odsto), što otvara prostor za nove poslovne modele, poput oglasa ili saradnje sa trgovcima.

AI kao prijatelj i partner

Manji, ali značajan deo korisnika koristi ChatGPT za savete o vezama, emocijama i ličnim dilemama (1,9 odsto). Iako se to čini bezazleno, stručnjaci upozoravaju na rizik tzv. AI psihoze, kada ljudi počinju da razvijaju preveliku emotivnu zavisnost od digitalnih razgovora.

Postoji i kategorija “igre i uloge”, gde korisnici ChatGPT tretiraju kao “AI devojku” ili partnera. Takvi razgovori čine oko 0,4 odsto ukupnog korišćenja.

Regulacija na vidiku

Zbog sve većeg uticaja na društvene odnose, američka regulatorna agencija FTC pokrenula je istrage o chatbotovima koji se predstavljaju kao “pratitelji”. OpenAI, zajedno sa Googleom i Metom, već se nalazi pod lupom.

Kompanija naglašava da analizu nije radio ljudski tim, već njihova AI tehnologija, a svi podaci su prikupljeni isključivo na osnovu informacija koje su korisnici sami uneli prilikom registracije, prenesi T-portal.