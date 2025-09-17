Slušaj vest

Dakle, sapun marke Fa odlazi u istoriju.

"Naš portfolio usmerili smo isključivo na proizvode s velikim potencijalom rasta i maržama, i zato smo se oprostili od sapuna", rekli su iz Henkela za Bild.

Kada je tačno proizvodnja obustavljena, nije poznato. Prema informacijama BIilda, poslednje zalihe rasprodate su početkom 2025, a od tada sapun više ne može da se pronađe na policama prodavnica - kako u Nemačkoj, tako i u inostranstvu.

image.jpeg
Čuveni sapun Fa više se ne proizvodi Foto: Printscreen

Henkel je već na leto 2022. promenio organizacijsku strukturu: odsek za deterdžente i ličnu higijenu su spojeni, a od avgusta prošle godine u prodavnicama se nalaze samo Fa gelovi za tuširanje i dezodoransi.

Fa sapun je lansiran 1954. - izvorno ga je lansirala kompanija Dreiring, Henkelova podružnica, kao "fini sapun u novom stilu".

Isprva je izgledao neupadljivo, ali krajem 1960-ih, s pojavom Flower-power pokreta, pretvorio se u simbol "razigranih" vremena koja su obeležila cele generacije.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteMoj biznisDIJANA JE SAMO HTELA DA POMOGNE ĆERKI, A ONDA SE ISPOSTAVILO DA U RUKAMA IMA ODLIČAN BIZNIS! Kad je vide, misle pravi puding, a u stvari radi nešto sasvim drugo
1739794349_cacak-sapuni-kao-melem-fotorina 711.jpg
NovčanikMILICA RADI POSAO KOJI JE SAN SVAKE ŽENE! Ispostavilo se da ima "biznis u rukama" kada je ostala u drugom stanju: Radi od kuće i svaki trenutak provodi sa decom
novac u rukama
Moj biznis10 IDEJA ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA SA 5.000 €: Kako da postanete sam svoj gazda, ovo su poslovi koji donose ODLIČNU ZARADU!
evro-evri-dolar-valuta-kurs-novac.jpg
ŽenaNAJBOLJA STARA RECEPTURA: Brzo i lako napravite prirodan SAPUN , od samo 3 sastojka, koji vam neće SUŠITI ruke!
sapun.jpg