Slušaj vest

Dakle, sapun marke Fa odlazi u istoriju.

"Naš portfolio usmerili smo isključivo na proizvode s velikim potencijalom rasta i maržama, i zato smo se oprostili od sapuna", rekli su iz Henkela za Bild.

Kada je tačno proizvodnja obustavljena, nije poznato. Prema informacijama BIilda, poslednje zalihe rasprodate su početkom 2025, a od tada sapun više ne može da se pronađe na policama prodavnica - kako u Nemačkoj, tako i u inostranstvu.

Čuveni sapun Fa više se ne proizvodi Foto: Printscreen

Henkel je već na leto 2022. promenio organizacijsku strukturu: odsek za deterdžente i ličnu higijenu su spojeni, a od avgusta prošle godine u prodavnicama se nalaze samo Fa gelovi za tuširanje i dezodoransi.

Fa sapun je lansiran 1954. - izvorno ga je lansirala kompanija Dreiring, Henkelova podružnica, kao "fini sapun u novom stilu".

Isprva je izgledao neupadljivo, ali krajem 1960-ih, s pojavom Flower-power pokreta, pretvorio se u simbol "razigranih" vremena koja su obeležila cele generacije.