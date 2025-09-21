Slušaj vest

Lepota je, kažu, u oku posmatrača. Ipak, kada je reč o automobilima, postoje neki modeli koji izazivaju gotovo univerzalno divljenje i oni drugi koji izazivaju malo drugačije reakcije. Iako su ukusi različiti, jedno međunarodno istraživanje pokušalo je da stane na kraj dilemi i proglasi zvanično najlepši i najružniji automobil na svetu.

Rezultati su zanimljivi i možda će vas iznenaditi, ili pak potvrditi ono što ste oduvek mislili. Kriterijumi koje je u ispitivanju lepote četvorotočkaša koristila kompanija Vanarama su se temeljili na „zlatnom preseku“, matematičkoj proporciji koja se vekovima koristi u umetnosti i arhitekturi kao mera estetske savršenosti.

Svaki automobil ocenjen je na osnovu dva ključna faktora dizajna: ukupnih dimenzija vozila i vizuelnih proporcija, odnosno kako našim očima izgledaju oblici i linije automobila, piše Vanaraama.

Istraživanje je analiziralo odnose kod 50 automobilskih modela, uzimajući u obzir dimenzije kao što su međuosovinsko rastojanje, dužina, ali i ključne dizajnerske karakteristike – raspored svetala, oznake i detalje karoserije.

Ne propustiteNovčanikOVI AUTOMOBILI SU "NOĆNA MORA" ZA NOVČANIK! Otkriveno koliko vlasnici najpopularnijih marki troše u servisima
Automobil na tehničkom pregledu

Naravno, nisu zaboravili ni zlatni rez, proporciju koju naše oči nesvesno prepoznaju kao najlepšu i najharmoničniju. Automobili koji su bili najbliži zlatnom rezu u procentima dobili su najviše ocene.

Najlepši automobili:

  • „audi A3“ – 83 boda

Ovaj model je ocenjen kao najlepši svakodnevni automobil, sa visokim brojem bodova koji odražavaju njegovu estetsku usklađenost.

  • „volkswagen golf“ i „vauxhall mokka“ – 80 bodova

Oba modela dele drugo mesto, sa sličnim ocenama koje ukazuju na njihov privlačan dizajn.

  • „BMW Serija 1“ – 78 bodova

Ovaj model se ističe svojim prepoznatljivim izgledom i visokim ocenama u istraživanju.

  • „mercedes-benz A-klasa“ – 77 bodova

Elegantan i sofisticiran dizajn ovog modela doprinosi njegovoj visokoj poziciji na listi.

  • „opel astra“ – 76 bodova

Najružniji automobili

  • "kia picanto“ – 7 bodova

Ovaj model nudi balans između funkcionalnosti i estetskog izgleda, što ga čini popularnim izborom.

U proseku, nemački brendovi dominiraju u kategoriji najlepših automobila svakodnevne upotrebe, sa prosečnom ocenom od 77 bodova.

Ovaj model je ocenjen kao najružniji, sa značajno nižim brojem bodova u poređenju sa konkurencijom.

  • „citroën C1“ – 12 bodova

Iako popularan, ovaj model se nije istakao u estetskom smislu prema istraživanju.

  • „kia sportage“ – 15 bodova

Ovaj SUV je ocenjen kao treći najružniji, uprkos svojoj funkcionalnosti i popularnosti.

Na dnu liste našla se kia picanto, koja je dobila samo 7 od 100 poena, jer je, prema analizi, "svetlosne godine“ udaljena od zlatnog reza i samim tim manje prijatna oku. Ipak, podaci o prodaji pokazuju da kupci imaju drugačije mišljenje. Drugo mesto zauzeo je „citroën C1“ sa 12 poena, dok je treće mesto pripalo još jednom modelu Kije – „kia sportage“, sa svega 15 poena. Ipak, „sportage „spada među najpopularnije automobile u Evropi, što potvrđuje pogled na evropske ulice.

Kurir Biznis/Krstarica

Ne propustiteDruštvoBoja vašeg automobila utiče na dnevnu temperaturu - a jedna posebno pogoršava efekat toplotnog ostrva! Evo kako da pravilno odaberete odgovarajuću nijansu!
Polovni automobili
InfoBizNEMA VIŠE VOŽNJE DIZEL AUTOMOBILA EURO 5! Od 1. oktobra stupa na snagu strogo pravilo, ono što su najavili mnoge je zabrinulo
dizel automobili
InfoBizTOP 5 NAJPOPULARNIJIH AUTOMOBILA U SRBIJI! Nema ko ih bar jednom nije vozio, a evo koji je najtraženiji
Saobracajna gužva u Beogradu
InfoBizNEKAD VAŽIO ZA NAJGORI AUTOMOBIL IKAD, A SAD MU SE DIVE! Nema ko ga nije imao, mnogi bi ga i sad vozili da mogu
Polovni automobili