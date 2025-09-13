Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da jedan trgovinski lanac nije jasno istakao cenovnike u skladu sa novim ekonomskim merama i da mu za to sledi prekršajna kazna.

"Tu sledi prekršajna kazna, pa ćemo da vidimo", rekao je Vučić za TV Informer dodajući da je za nepoštovanje ekonomskih mera u skladu sa Uredbom koja je stupila na snagu 1. septembra moguće i zatvaranje do šest meseci.

Krupni kapital nam je, kako kaže, potreban, ali mora da ima granice.

"Na kraju moram i uvek ću da budem na strani naroda kada vidim da neko bukvalno hoće da ga ojadi i orobi. U redu je da zaradite, u redu je da zaradite mnogo, ali nemojte da ogulite kožu s leđa narodu. To je jedina molba države i ništa više od toga", kazao je Vučić.

Na pitanje da li bi situacija na tržištu bila bolja da je "Maksi" srpski, Vučić kaže da bi državi to odgovaralo, ali da je vlasnik Delta holdinga Miroslav Mišković imao interes da ga proda.

"Biznis, čist biznis. Ako me pitate da li bismo bili spremni da pomognemo danas nekom od privrednika da budu srpski trgovinski lanci - da, bili bismo spremni i na kraju ćemo to i da uradimo", naveo je Vučić.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Vučić je rekao da će brzi voz do Subotice biti pušten najkasnije za sedam do devet dana.

"Ili 19. ili 20, ili 21, a najkasnije 22. ujutro", kazao je Vučić.