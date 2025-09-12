Slušaj vest

Japanska vlada odobrila je danas dodatne sankcije protiv Rusije, zamrzavajući imovinu 51 grupe i 14 pojedinaca zbog tekućeg rata u Ukrajini.

Kako je navelo Ministarstvo spoljnih poslova Japana, to su prve sankcije Japana protiv Rusije od januara.

– Doneli smo odluku, jer je ruska invazija na Ukrajinu još uvek u toku – rekao je portparol japanske vlade Jošimasa Hajaši na konferenciji za novinare.

Vlada je saopštila da se zamrzavanje imovine odnosi na 47 grupa i devet pojedinaca u Rusiji, kao i na jednu grupu i pet pojedinaca u istočnoj i južnoj Ukrajini, za koje se smatra da su umešani u destabilizaciju Ukrajine.

Zamrzavanje imovine se odnosi i na tri grupe na drugim mestima.