Slušaj vest

Japanska vlada odobrila je danas dodatne sankcije protiv Rusije, zamrzavajući imovinu 51 grupe i 14 pojedinaca zbog tekućeg rata u Ukrajini.

Kako je navelo Ministarstvo spoljnih poslova Japana, to su prve sankcije Japana protiv Rusije od januara.

Doneli smo odluku, jer je ruska invazija na Ukrajinu još uvek u toku – rekao je portparol japanske vlade Jošimasa Hajaši na konferenciji za novinare.

Vlada je saopštila da se zamrzavanje imovine odnosi na 47 grupa i devet pojedinaca u Rusiji, kao i na jednu grupu i pet pojedinaca u istočnoj i južnoj Ukrajini, za koje se smatra da su umešani u destabilizaciju Ukrajine.

Zamrzavanje imovine se odnosi i na tri grupe na drugim mestima.

Japan je, takođe, uveo zabrane izvoza za 11 grupa, uključujući one sa sedištem u Rusiji, Kini i Turskoj.

BiznisKurir/Kyodo.net

Ne propustiteInfoBizDA LI ĆE SANKCIJE NIS-U STUPITI NA SNAGU? Glišić: I dalje ćemo imati privilegovan status - Kapor: Očekujem odlaganje
Američke sankcije NIS-u
InfoBizEVROPSKA UNIJA UVODI ENORMNE SANKCIJE RUSIJI: Ovi sektori su na teškom udaru - Rusija najavila kontramere
Evropska Unija Rusija sankcije
InfoBizRUSIJA I NEMAČKA I DALJE IMAJU PRIVREDNU SARADNJU, UPRKOS RATU I SANKCIJAMA: Evo čime najviše trguju dve zemlje
profimedia0318993625.jpg
InfoBizSLEDE OŠTRE MERE SVIMA KOJI ODBIJU DA RADE U NEMAČKOJ! Ukida se socijalna pomoć, a oni koji vrdaju biće kažnjeni
čovek sedi i drži se za glavu