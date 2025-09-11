Slušaj vest

Meme kriptovalute beleže rast, a tržišna kapitalizacija ovog sektora premašila je 80 milijardi dolara.

Tokeni poput Goatseus Maximus (GOAT) i AI Companions (AIC) skočili su za oko 23% u poslednja 24 sata, naglašavajući obnovljenu snagu širom tržišta. Taj isti zamah vidi se i u pretprodaji Snorter Bot Tokena (SNORT), koja je sada dostigla 3,8 miliona dolara.

Snorter je trgovački bot na Solani integrisan u Telegram, osmišljen da detektuje proboje na tržištu meme kriptovaluta. Sistem je kreiran da funkcioniše u bikovskim uslovima, poput današnjih, ali i tokom medveđih perioda.

Njegova napredna Fast Sniper funkcija, koja mu daje prednost u odnosu na druge Telegram botove, omogućava mu da identifikuje prilike pre nego što se potpuno razviju, nudeći malim trgovcima ulaznicu u potencijalno „moonbound“ trgovine.

Trenutna runda pretprodaje sa cenom od 0,1039 dolara po SNORT-u rasprodaje se brzo. Za manje od 48 sati cena ulaska će biti viša kada počne sledeća faza.

Muradov izbor predvodi sektor meme kriptovaluta

Kako su meme kriptovalute u utorak dostigle tržišnu kapitalizaciju od 80 milijardi dolara, prema podacima sa CoinGecko-a, jedan podsektor posebno se istakao – odabiri Murada Mahmudova.

Kategorija koju je definisao čovek koji je skovao termin „superciklus meme kriptovaluta“ porasla je 11,2%, dok su „žabarske“ meme kriptovalute skočile za 8,5%, a „The Boy’s Club“ za 8,4%.

Muradovi najveći pobednici preko noći uključuju Gigachad (GIGA) i SPX6900 (SPX), sa rastom od 13,2% i 9,9%.

Kao što je pomenuto, najveći dobitnici u celom sektoru u istom periodu bili su GOAT na Solani i AIC na Binance-u. MemeCore, najnoviji član među deset najvećih meme kriptovaluta, koji je dostigao 3 milijarde dolara tržišne kapitalizacije za samo dva meseca, bio je još jedan značajan pokretač, sa rastom od 19,2% u poslednja 24 sata.

Sa tržištem koje pokazuje znake ponavljanja prošlogodišnjeg naleta, ključno pitanje glasi: da li se Muradov superciklus vraća?

Murad je često izjavljivao da je prvi veliki talas meme kriptovaluta bio tek početak mnogo većeg „tsunamija“. Nedavno je ponovio svoju sklonost tokenima koji su „duhovni“ ili čisto „zasnovani na verovanju“, opisujući ih kao sredstva koja mogu preko noći promeniti bilans prosečnog malog trgovca – što je MemeCore nedavno i pokazao.

Problem je, međutim, u tome što otkrivanje ovih tokena i investiranje u njih zahteva razboritost, a većina malih investitora prepoznaje taj kultni status tek nakon što je većina rasta odigrana.

Tu na scenu stupa automatizacija kao veliki saveznik.

Snorter Bot Token se razvija upravo sa ciljem da ukloni nagađanja iz ruku malih trgovaca i prepusti ih sistemu koji neprestano skenira tržište, tražeći prilike u svakoj fazi i uslovima kripto tržišta.

Zašto je Snorter vaš saveznik za trgovinu u svim uslovima

Trenutni razvoj Snorter Bot Tokena fokusira se na usavršavanje trgovačkog bota koji može brzo pronaći proboje pre nego što se dogodi glavni pomak i trgovati njima što lakše, brže i jeftinije.

To se postiže pre svega zahvaljujući njegovom Solana-native dizajnu, koji pruža brzinu i niske troškove transakcija po kojima je Solana poznata. Ovo mu omogućava da uhvati meme kriptovalute na Solani pre nego što eksplodiraju. A činjenica da je integrisan u Telegram znači da se sve obavlja direktno u okviru popularne aplikacije za razmenu poruka.

Tehnologija je ključ onoga što Snorter čini privlačnim među ranim investitorima. Bot se povezuje na dedikovanu RPC infrastrukturu umesto na zagušene javne čvorove, što mu daje brži pristup čekajućim transakcijama u mempool-u. Taj rani uvid omogućava Snorter-u da otkrije priliv likvidnosti i aktivnost „kitova“ pre nego što pomere tržište.

Kada se otkrije prilika, preuzima je izvršni sloj. Snorter omogućava razmene ispod jedne sekunde, sa MEV zaštitom kako bi se sprečili front-running i sandwich napadi.

Držanje SNORT tokena otključava najniže naknade na tržištu, smanjujući troškove sa 1,5% na 0,85%, što ga čini jeftinijim od konkurenata poput Banana Gun-a, Maestro-a ili Trojan-a.

Ovi elementi – optimizovano RPC usmeravanje, skeniranje mempool-a i brzi izvršni mehanizam – čine Snorter sistemom otpornim na sve uslove, sposoban da pronalazi proboje bez obzira da li je tržište bikovsko, medveđe ili stagnira.

Buduće multichain mogućnosti

Očigledno pitanje glasi: može li Snorter Bot Token da proširi svoj domet na tokene izvan Solane – poput MemeCore-a ili budućih proboja?

Odgovor je da. Snorter počinje na Solani kako bi trgovao meme kriptovalutama brzo i uz niske troškove, ali plan projekta uključuje multichain pristup koji će obuhvatiti i druge velike ekosisteme.

To znači da se Snorter razvija kao bot za trgovinu u svim uslovima i bot za sve kriptovalute, sa dometom na više lanaca. Bilo da se sledeća velika prilika pojavi na Solani, Binance-u ili Ethereumu, Snorter-ovi sistemi detekcije i izvršenja osmišljeni su da je prate.

Kako se pokrivenost širi, korisnost SNORT tokena proporcionalno raste. Više lanaca znači više prilika i više trgovaca koji žele da zaključaju SNORT kako bi dobili najniže naknade. Taj širi obim jača potražnju za tokenom i potvrđuje njegovu ključnu ulogu u Snorter ekosistemu.

