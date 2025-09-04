Slušaj vest

U saradnji sa Centrom Inkluzivna Srbija i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ALTA banka organizovala je humanitarnu akciju pod nazivom „Za grad koji se voli“, povodom otvaranja svoje prve poslovnice u Šapcu.

Tom prilikom, predstavnici banke posetili su Ustanovu za decu i mlade u ovom gradu, gde su uručili poklon pakete i učestvovali u kreativnoj radionici sa mališanima, pružajući im trenutke radosti, pažnje i iskrene podrške.

Foto: Promo

Humanitarna akcija „Za grad koji se voli“ potvrđuje da su porodične vrednosti i briga o zajednici u samom srcu poslovanja ALTA banke. Kako ističu u banci, istinska odgovornost ogleda se u doslednim i konkretnim delima koja ostavljaju trajan trag u zajednici. Ljubav prema gradu u kom se posluje, briga o najosetljivijim grupama i izgradnja međusobnog poverenja i solidarnosti predstavljaju suštinu onoga što ova banka prepoznaje kao svoju misiju – da bude više od finansijske institucije i aktivan činilac pozitivnih promena u društvu.

ALTA banka je najbrže rastuća banka na domaćem tržištu, a nova, savremeno opremljena ekspozitura u Šapcu pruža građanima personalizovanu uslugu u prijatnom ambijentu koji odiše toplinom i profesionalnošću, u prostoru koji je osmišljen tako da se klijenti osećaju – kao kod kuće.

Foto: Promo

Vrednosti koje ova banka promoviše – sigurnost, poverenje, briga za građane i podrška zajednici – ostaju temelji na kojima će i ubuduće graditi svoje prisustvo u svim delovima zemlje.