ITALIJANI TRAŽE 100 LJUDI ZA "TIRAMISU - SVETSKI KUP": Ovo će biti njihov zadatak
Organizatori trenutno traže 100 ljubitelja hrane koji će postati zvanične sudije, sa zadatkom da probaju i ocene svaku raskošnu poslasticu.
Događaj će trajati od 10. do 12. oktobra, pružajući fanovima deserta priliku da ostvare svoj najslađi san – da postanu profesionalni degustatori tiramisua.
Italijanski grad Trevizo, koji se dugo smatra kolevkom tiramisua, biće domaćin devetog izdanja Svetskog kupa u tiramisuu od 10. do 12. oktobra, okupljajući 240 amatera poslastičara iz celog sveta.
Tokom tri dana, takmičari iz zemalja poput Argentine, Australije, Kanade, Francuske, Nemačke, Irske, Malezije, Holandije, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i brojni učesnici iz Italije, naročito iz regiona Veneto i Furlanija–Julijska krajina, nadmetaće se za titulu svetskog šampiona na istorijskom trgu Piazza dei Signori.
Na takmičenju stariji od 18 godina
Takmičenje je namenjeno isključivo neprofesionalcima starijim od 18 godina, a učesnici moraju da pripreme ili tradicionalnu, ili kreativnu verziju deserta. Tradicionalni recept podrazumeva šest sastojaka — piškote (savoiardi), maskarpone, jaja, kafu, kakao prah i šećer — dok kreativna kategorija pruža veću slobodu u eksperimentisanju.
Tiramisù, čije ime znači „podigni me“ ili „razvedri me“, jedno je od najprepoznatljivijih italijanskih poslastica u svetu, poznato po spoju kafe, kakaa i maskarponea. Iako recepti variraju, klasična verzija obično podrazumeva slojeve piškota natopljenih kafom i bogate mešavine maskarponea, završene posipanjem kakao praha.
Šampionat, koji stalno raste od svog osnivanja 2017. godine, ima za cilj da proslavi i autentičnost i prilagodljivost deserta koji je postao globalni simbol italijanske kulinarske kulture.
Više informacija, uključujući pravila i smernice takmičenja, dostupno je na njihovom zvaničnom sajtu.
BiznisKurir/BIZLife