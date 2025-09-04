Slušaj vest

Organizatori trenutno traže 100 ljubitelja hrane koji će postati zvanične sudije, sa zadatkom da probaju i ocene svaku raskošnu poslasticu.

Događaj će trajati od 10. do 12. oktobra, pružajući fanovima deserta priliku da ostvare svoj najslađi san – da postanu profesionalni degustatori tiramisua.

Italijanski grad Trevizo, koji se dugo smatra kolevkom tiramisua, biće domaćin devetog izdanja Svetskog kupa u tiramisuu od 10. do 12. oktobra, okupljajući 240 amatera poslastičara iz celog sveta.

Takmičenje je namenjeno neprofesionalcima Foto: PRINTSCREEN Jutjub

Tokom tri dana, takmičari iz zemalja poput Argentine, Australije, Kanade, Francuske, Nemačke, Irske, Malezije, Holandije, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i brojni učesnici iz Italije, naročito iz regiona Veneto i Furlanija–Julijska krajina, nadmetaće se za titulu svetskog šampiona na istorijskom trgu Piazza dei Signori.

Na takmičenju stariji od 18 godina

Takmičenje je namenjeno isključivo neprofesionalcima starijim od 18 godina, a učesnici moraju da pripreme ili tradicionalnu, ili kreativnu verziju deserta. Tradicionalni recept podrazumeva šest sastojaka — piškote (savoiardi), maskarpone, jaja, kafu, kakao prah i šećer — dok kreativna kategorija pruža veću slobodu u eksperimentisanju.

Tiramisù, čije ime znači „podigni me“ ili „razvedri me“, jedno je od najprepoznatljivijih italijanskih poslastica u svetu, poznato po spoju kafe, kakaa i maskarponea. Iako recepti variraju, klasična verzija obično podrazumeva slojeve piškota natopljenih kafom i bogate mešavine maskarponea, završene posipanjem kakao praha.

Šampionat, koji stalno raste od svog osnivanja 2017. godine, ima za cilj da proslavi i autentičnost i prilagodljivost deserta koji je postao globalni simbol italijanske kulinarske kulture.

Više informacija, uključujući pravila i smernice takmičenja, dostupno je na njihovom zvaničnom sajtu.