OBLJAVLJENA LISTA NAJPOPULARNIJIH SLATKIŠA: Pobedniku glavni sastojak badem - da vam pođe voda na usta!
Analiza viralnih TikTok videa pokazala je da su najpopularniji deserti oni sa upečatljivim bojama, zanimljivim teksturama i atraktivnim načinima pripreme, što savršeno odgovara formatima kratkih video zapisa.
Pored modernih fuzijskih jela kao što su njujorški kronat i japanski taijaki korneti, tradicionalni deserti poput štropvafla i baklave takođe su postigli veliki uspeh na platformi. Takođe, trendovi poput čokolade iz Dubaija dodatno su doprineli popularnosti određenih deserta.
20 najpopularnijih deserta na svetu:
Pariz, Francuska: Macaroons
Rim, Italija: Sladoled
Njujork, Sjedinjene Američke Države: Cronut (kao kroasan)
Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati: Dubai Čokolada
Seul, Južna Koreja: Tang Hulu
Tokio, Japan: Moči
Bangkok, Tajland: Mango Stiki Pirinač
London, Engleska: Babl Vafli
Istanbul, Turska: Baklava
Barselona, Španija: Čokoladni čuros
Lisabon, Portugal: Pastel de nata
Amsterdam, Holandija: Stroopwafels
Berlin, Nemačka: Berliner Pfannkuchen (Berlinska krofna sa džemom)
Beč, Austrija: Sacher torte
Kopenhagen, Danska: Vienerbrød (dansko slatko pecivo)
Melburn, Australija: Freakshakes (slatki šejk)
Toronto, Kanada: Japanske sufle palačinke
Vankuver, Kanada: Taiiaki korneti
Ciudad de Mekico (Meksiko Siti), Meksiko: Pan dulce (slatki hleb)
Buenos Ajres, Argentina: Alfahores (tradicionalni južnoamerički kolačići)
BiznisKurir/BIZlife