Analiza viralnih TikTok videa pokazala je da su najpopularniji deserti oni sa upečatljivim bojama, zanimljivim teksturama i atraktivnim načinima pripreme, što savršeno odgovara formatima kratkih video zapisa.

Pored modernih fuzijskih jela kao što su njujorški kronat i japanski taijaki korneti, tradicionalni deserti poput štropvafla i baklave takođe su postigli veliki uspeh na platformi. Takođe, trendovi poput čokolade iz Dubaija dodatno su doprineli popularnosti određenih deserta.

20 najpopularnijih deserta na svetu:

Pariz, Francuska: Macaroons

Rim, Italija: Sladoled

Njujork, Sjedinjene Američke Države: Cronut (kao kroasan)

Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati: Dubai Čokolada

Seul, Južna Koreja: Tang Hulu

Tang Hulu
Peto mesto zauzima Tang Hulu, karamelizovano voće, nanizano na štapić Foto: Shutterstock

Tokio, Japan: Moči

Bangkok, Tajland: Mango Stiki Pirinač

London, Engleska: Babl Vafli

Istanbul, Turska: Baklava

Barselona, Španija: Čokoladni čuros

Lisabon, Portugal: Pastel de nata

Amsterdam, Holandija: Stroopwafels

Berlin, Nemačka: Berliner Pfannkuchen (Berlinska krofna sa džemom)

Beč, Austrija: Sacher torte

Domaća Saher-torta
Saher torta je zauzela trinaesto mesto Foto: Shutterstock

Kopenhagen, Danska: Vienerbrød (dansko slatko pecivo)

Melburn, Australija: Freakshakes (slatki šejk)

Toronto, Kanada: Japanske sufle palačinke

Vankuver, Kanada: Taiiaki korneti

Ciudad de Mekico (Meksiko Siti), Meksiko: Pan dulce (slatki hleb)

Buenos Ajres, Argentina: Alfahores (tradicionalni južnoamerički kolačići)

