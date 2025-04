- Interesovanje za pistaće raste, nije to neki veliki "bum" jer su ljudi skeptični kao i uvek kada je u pitanju nešto novo na tržištu. Uglavnom su zainteresovani uzgajivači oraha, lešnika ili voća koji žele da prošire proizvodnju. Za početak se uzimaju manje količine sadnica, 10 do 15 komada, da se proba i vidi da li će rod da uspe, niko to u startu ne želi da sadi na dva-tri hektara. To je i normalno jer su pistaći skupa voćka. Samo sadnica po komadu košta 10 evra. Plod po kilogramu košta 15 evra, a kod nas se uvozi druga klasa, dok prva ide u zemlje Zapadne Evrope - kaže vlasnik Dejan Jakovljević.