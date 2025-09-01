SVI DETALJI NOVE BRZE PRUGE! Iz prestonice do severa Srbije za sat i 20 minuta: Evo kada će biti puštena u rad
Za 20 do 30 dana biće otvorena za saobraćaj brza pruga od Novog Sada do Subotice, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, ona će tada najverovatnije biti u funkciji i za putnički saobraćaj.
Deonica Beograd-Novi Sad je od puštanja u saobraćaj, marta 2022. godine, do sad prevezla preko 12 miliona putnika.
Popularni voz "Soko" mogao bi da doleti i na sever Srbije. Ranije je najavljeno da će se kretati brzinom od 200 km/h, pa će se od Beograda do Subotice stizati za sat i 20 minuta, dok će trasu od Novog Sada do Subotice prelaziti za 40 minuta.
Aleksandra Sofonijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije:
- Kada je trasa u pitanju, brza pruga je završena 100 odsto, kao i svi sistemi koji su neophodni za bezbednost vožnje ovom prugom. Želimo da budemo apsolutno sigurni, da kada se izda upotrebna dozvola sve bude potpuno bezbedno i sigurno za građane.
Ono što dodatno uliva nadu jeste da ćemo uskoro ovim brzim vozom ići i do Budimpešte, a radovi na komšijskoj strani teku po planu, pa će sve biti spremno da putnički saobraćaj krene u decembru ove ili u januaru naredne godine.
