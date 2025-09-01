Slušaj vest

Za 20 do 30 dana biće otvorena za saobraćaj brza pruga od Novog Sada do Subotice, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, ona će tada najverovatnije biti u funkciji i za putnički saobraćaj.

Deonica Beograd-Novi Sad je od puštanja u saobraćaj, marta 2022. godine, do sad prevezla preko 12 miliona putnika.

Popularni voz "Soko" mogao bi da doleti i na sever Srbije. Ranije je najavljeno da će se kretati brzinom od 200 km/h, pa će se od Beograda do Subotice stizati za sat i 20 minuta, dok će trasu od Novog Sada do Subotice prelaziti za 40 minuta.

SVI DETALJI NOVE BRZE PRUGE: Iz prestonice do severa Srbije za sat i 20 minuta! Izvor: Kurir televizija

Aleksandra Sofonijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije:

- Kada je trasa u pitanju, brza pruga je završena 100 odsto, kao i svi sistemi koji su neophodni za bezbednost vožnje ovom prugom. Želimo da budemo apsolutno sigurni, da kada se izda upotrebna dozvola sve bude potpuno bezbedno i sigurno za građane.

Ono što dodatno uliva nadu jeste da ćemo uskoro ovim brzim vozom ići i do Budimpešte, a radovi na komšijskoj strani teku po planu, pa će sve biti spremno da putnički saobraćaj krene u decembru ove ili u januaru naredne godine.

