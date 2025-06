- Kuzmin-Sremska Rača koja je naša veza sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom. To je deonica koja je dužine 18 kilometara sa mostom preko Save, jedino što bi moglo eventualno da uspori odnosno da odloži puštanje u saobraćaj, a to je izgradnja zajedničkog graničnog prelaza, radi se o integrisanom prelazu na teritoriji Republike Srbije, biće jedinstveni granični prelaz i pasoška, granična, fitosanitarna i veterinarska inspekcija će biti na jednom mestu - dodaje ministarka.

- Zaista je prelepo putovati takvim auto-putem, ali smo stigli samo do Vrnjačke Banje, ali do kraja godine planira se, a to je lepa vest i za građane koji će ga koristiti, u tom delu naše lepe Srbije biće otvoreno za saobraćaj još od Vrnjačke banje do Vrbe, a negde do juna 2026. godine očekuje se završetak svih radova na Moravskom koridoru - kaže ona.